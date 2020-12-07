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Siyaset CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmesinde yaptığı konuşmada kendisine 'aday ol' çağrısında bulunan AK Partililere, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi." şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:01:00 - 2020-12-07 21:35:55

TBMM'de gerçekleştirilen Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'aday ol' diyen AK Partililere dönerek "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te başlayan Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı

Eleştirilerini ardı ardına sıralayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti sıralarından "Aday ol" şeklinde çağrı geldi.

Konuşmasını yarıda keserek AK Partililere dönen Kılıçdaroğlu, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" dedi.

Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

Bu sözlerin ardından Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağına dair yorumlar yapıldı. Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından destek geldi.

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Yorumlar

Ali Veli

Ulkenin ciddi cendereden (uluslarasi, saglik, ekonomi, egitimde kalitesizlik, universitelerde adrese teslim ilanlar vs) gecerken CHP ile ugrasmaniz abes. Siz insani zorla CHP’li yaparsiniz.
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Hasan

Ali Babacan favorimdir Kılıçdaroğlu na oy vermem....
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