CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmesinde yaptığı konuşmada kendisine 'aday ol' çağrısında bulunan AK Partililere, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi." şeklinde cevap verdi.
TBMM'de gerçekleştirilen Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'aday ol' diyen AK Partililere dönerek "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te başlayan Bütçe Görüşmeleri'nde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.
Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı
Eleştirilerini ardı ardına sıralayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti sıralarından "Aday ol" şeklinde çağrı geldi.
Konuşmasını yarıda keserek AK Partililere dönen Kılıçdaroğlu, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi" dedi.
Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na destek
Bu sözlerin ardından Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağına dair yorumlar yapıldı. Kılıçdaroğlu'na partisinden ve ittifak ortaklarından destek geldi.