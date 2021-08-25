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Siyaset CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin yalanladığı haberi pişkince devam ettirdi
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin yalanladığı haberi pişkince devam ettirdi

BBC Türkçe'nin 'göçmen kampı' ile ilgili çarpıttığı ve ardından özür mesajı yayınladığı yalan haberi devam ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemesi beklenirken tepki çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 22:45:00 - 2021-08-25 22:50:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin yalan haberi üzerinden propaganda yapmayı sürdürüyor. BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın makalesini çarpıttığını kabul edip özür dilerken, İngiliz yetkililer de haberi yalanladı. Kılıçdaroğlu, yalanlanan 'göçmen kampı' haberini sosyal medya hesabından silmezken, özür de dilemedi. Tepkilerin odağındaki CHP Genel Başkanı aksine bugün de STK'lar ile bir araya geldiği toplantıda yalanını sürdürdü.

BBC Türkçe haberi çarpıttı

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın bir gazeteye yazdığı makalede Türkiye ve Pakistan'a göçmen kampı kuracaklarını söylediği iddia edildi. BBC Türkçe haberi, 'İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan'a göçmen kampları kurmayı planlıyoruz' şeklinde birinci ağızdan bir açıklama şeklinde duyurdu.

Sosyal medyada hızla yayılan yalan haber, toplumun tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe'nin haberini paylaşarak Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de benzer bir tutum sergiledi.

Habere yalanlama geldi

Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı sözkonusu haberi süratle yalanladı. Makalede böyle bir ifade olmadığını da duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı'nı da hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası bir tepki çeken hamle daha yaptı. Kılıçdaroğlu, yalan habere sahip çıktı, Dışişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.

BBC Türkçe özür diledi

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın sözlerini çarpıttığını kabul eden BBC Türkçe geri adım attı ve özür diledi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener paylaşımlarını silmedi

Başkan Erdoğan ve hükümeti yalan haber üzerinden hedef alan Akşener ve Kılıçdaroğlu BBC Türkçe'nin açıklaması sonrası sessizliğe büründü. Özür dilemeyen iki lider paylaşımlarını da silmeyerek tepki çekti.

 

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