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CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek;

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek, siteler bölgesindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve karayollarının çalışmalarının durması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:48
CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek;

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek, siteler bölgesindeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve karayollarının çalışmalarının durması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Kuşadası’nın onlarca yıldır üvey evlat muamelesi gördüğünü belirten CHP ilçe Başkanı Gürbilek, “Kuşadası için belediyelerin ve tüm kurumların elbirliği içinde elini taşın altına koymasını istiyoruz. Kuşadası o kadar değerlidir ki, hem şehir olarak hem de bu şehirde yaşayan insanlar olarak her hizmeti hak ediyoruz, her şeyin en güzelini istemek hakkımız“ dedi.


Turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası’nda sorunların çözülmesi yerine kangren olmaya başladığını ileri süren CHP Kuşadası İlçe başkanı Mehmet Gürbilek, "Antalya bölgesi, Muğla bölgesi hükümetlerden her türlü yardımı, desteği ve hizmeti alırken, Kuşadası ne yazık ki uzun yıllardır ’üvey evlat muamelesi’ görmektedir. Bu ’üvey evlat muamelesi’ ile birlikte Kuşadası adeta sorunlar yumağına dönmüştür. Ama artık birlikte hareket etme, sorunları birlikte çözme vaktidir. Bu şehri ayağa kaldırmamız için elbirliği ile hareket etmemiz, kişisel hesaplardan, beklentilerden uzak durmamız ve bu şehrin geleceği için elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir. Bizim tüm mücadelemiz ve kavgamız budur. Tıpkı Muğla ve Antalya bölgelerinde olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşların üzerlerine düşeni yapması için onları göreve çağırıyoruz. Bu bir parti davası ya da ideolojik bir kavga değil, bu her şeyin en güzelini hak eden Kuşadası için bir hizmet ve yatırım kavgasıdır“ dedi. “

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:48
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