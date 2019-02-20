CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, İkioluklu’yu ziyaret etti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası’nın ilk yerleşim yerlerinden İkioluklu mevkiini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Ömer Günel İkioluklu sakinlerinin bölgeleri ile ilgili istek ve sorunlarını dinledi.

Kuşadası’nın en eski dokusuna sahip İkioluklu mevkiini hakkettiği kimliğe büründürmek ve turizme kazandırmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyleyen Ömer Günel, “İkioluklu Kuşadası genelinde yaşadığımız sorunları yaşamakla birlikte özel durumu olan bir bölge.Bu alanda çözüm bekleyen konular sadece alt yapı konuları değil. İkioluklu’da pek çok tarihi bina bulunuyor ve bu binalar kaderine terk edilmiş durumda. Bu sokaklardaki binaları asıllarına uygun restore ederek İkioluklu’yu turizme kazandırmalıyız.Bu mahallelerimiz için çalışırken daha hassas ve özenli bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tarihi dokuyu öne çıkararak turisti bu bölgelere çekmeliyiz. Kuşadası artık küçük şirin bir sahil kasabası değil 120 bin nüfuslu bir turizm kenti. İşte biz İkioluklu’da bu yapılanmaya giderek bu atmosferde yer almak isteyen turiste alternatif bir alan oluşturacağız. Buradaki mahalle kahvelerinde çay içmeye, fırınlardan sıcak simit ekmek almaya, esnafımızdan alışveriş yapmaya, eski evlerimizin önünde resim çektirmeye teşvik eden sokaklar oluşturacağız. Biz projelerimiz ile sadece sorunları çözen projeler değil katma değer sağlayacak çözümler getiriyoruz.” dedi.