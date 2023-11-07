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Gündem CHP Kurultayı öncesi “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi
Gündem

CHP Kurultayı öncesi “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:11:00 - 2023-11-07 12:13:14

X hesabından paylaşım yapan Özel, başarısının bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmadığını belirtti.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır.

Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür.

Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın (bugün) kendisini arayacağım.”

Ancak Özel’in unuttuğu bir detay var…
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Barış Yarkadaş zaten gazeteci değil. Yorumcu...

Bir dönem Gerçek Gündem’in sahibi olan Yarkadaş, televizyon kanallarında siyasi yorumculuk yapıyor...

GAZETECİLİK YAPMAYAN YARKADAŞ GAZETECİLİĞİ BIRAKTI!

Öte yandan gazetecilik yapmayan Yarkadaş, gazeteciliği bıraktığını X hesabından açıkladı.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Saat 23:49 itibariyle söz verdiğim üzere aktif gazeteciliği bırakıyorum.

Siyaset yorumcusu olarak devam edebilirim. Kararımı yarın vereceğim."

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Yorumlar

Adil

Tabii o dediği gazetecilik olmuyor. Siyaset bilimi profu. oluyor. Hileyi şer'iyye. Afiyet olsun.
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