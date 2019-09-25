CHP kontenjanlı RTÜK üyesi sapkınlığı savundu! "Türk aile yapısına uygun değil" dedi, yayınlanmasını istedi

Aydın Doğan artığı Hürriyet eski okur temsilcisi ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP kontenjanlı üyesi Faruk Bildirici, RTÜK’ün şifreli Fox Life kanalındaki "9-1-1" adlı dizide iki kadının eşcinsel sapkının ahlaksız görüntüsüne “genel ahlaka aykırı olduğu” gerekçesiyle beş kez yayın durdurma cezası vermesine skandal bir şekilde itiraz etti.

"Türk aile yapısına uygun değil" dedi, yayınlanmasını istedi

Karara muhalefet şerhi koyduğunu sosyal medya hesabından da yazan Bildirici, “Geç bir saatte ve şifreli kanalda yayınlanan görüntülerin çocuk ve gençleri etkileyeceğini söylemek gerçekçi olamaz. RTÜK’teki çoğunluğun ahlak anlayışı dayatılıyor. Amerikan insanlarının yaşamlarından kesitler içeren bir dizi elbette Türk aile yapısına uygunluk olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sapkınlığı meşrulaştırmaya kalktı

Ahlaksız görüntüleri savunan Bildirici, uzman raporunda ihlalin konusu olarak eşcinsel sapkın ilişkinin konu edilmesinin yazılması ve bu gerekçeyle ceza verilmesini ise ayrımcılık olarak nitelendirdi. Sapkınlığı meşrulaştıran Bildirici “Eşcinselliğin konu edilmesi başlı başına ihlal konusu olamaz. Eşcinsellik bir yönelimdir” dedi.