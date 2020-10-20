CHP, Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Bekir Coşkun'un heykelini dikecek

Yeniakit.com.tr

CHP’nin finanse ettiği Halk TV’de, hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için anma programı yapıldı. CHP'li isimlerin katıldığı programda Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler savuran Bekir Coşkun'un adının parklara verilmesini istedi.

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Bekir Coşkun çağrısı

Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz gibi CHP’li isimlerin de katıldığı programda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdıran Bekir Coşkun için methiyeler düzüldü.

Başörtülülere karşı düşmanlığı da bilinen Bekir Coşkun için Barış Yarkadaş ilginç bir teklifte bulundu. Coşkun’un ismini yaşatmak için CHP’li belediyelere çağrı yapan Yarkadaş; Kılıçdaroğlu için birçok yazısında ağır ifadeler kullanan hatta ‘yüzsüz’ diyen Coşkun’un isminin parklara verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li belediyeler adını yaşatacak

CHP'nin dünya basınında alay konusu olduğuna dair yazıları bilinen Bekir Coşkun ile ilgili yapılan çağrıya CHP'li Çankaya Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nden kısa süre içerisinde yanıt geldi. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, Yarkadaş'a gönderdiği mesajda Bekir Coşkun'un adını Çankaya'da bir parka vereceklerini söyledi.

Coşkun'un heykelini dikecekler

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi Basın Danışmanı İlker Çoban da, Gazeteci İsmail Saymaz'a mesaj göndererek Bekir Coşkun adıyla bulunan parka heykelinin yaptırılacağını açıkladı.