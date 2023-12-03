CHP kendini aştı! Çekirdek çitleyen eşek ve laikos heykelinden sonra İstanbul’un yeni resim ve heykel müzesi hizmete girdi

Halka hizmetin resim ve heykelden geçtiğini düşünen CHP, ortağı olduğu İş Bankası tarafından yeni bir hizmeti devreye sokarak bir resim ve heykel müzesi açtı.

CHP’den yine heykel hizmeti

CHP belediyeleri tarafından yapılan Eros'un kızkardeşi Laikos heykeli ile çekirdek çitleyen eşek heykeli bir hayli ilgi toplamıştı.

63 yıl boyunca Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu şubesi olan tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı müzeye dönüştürüldü. İnşası 1907’ye dayanan bina 1953 – 2016 yılları arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet verdi. Tarihi binanın Resim Heykel Müzesi’ne dönüşümünün mimarları Ertuğ Uçar ve Mehmet Kütükçüoğlu yürüttü.

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Müzenin dördüncü ve beşinci katındaki kalıcı sergide Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserler bulunuyor.

Sergi rotasının da başlangıcı olan beşinci katta 19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başı Türk resim sanatının öncüleri, 1914 Kuşağı ressamları ve Cumhuriyet’in ilk dönem sanatçılarının eserleri yer alıyor. Dördüncü kattaysa 20’nci yüzyılın ortalarından günümüze uzanan bir resim ve heykeller bulunuyor.