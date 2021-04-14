CHP Kemal'in üstüne afiş astı!

CHP, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde reklam panolarına “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler koydurdu. Asılan afişler, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle tüm il ve ilçelerde toplanmaya başladı.

Kılıçdaroğlu'nun üzerine asmışlar

Afişler Türkiye'nin dört bir yanından bir bir toplanırken, bir ilçe merkezinde dikkat çeken olay yaşandı. “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişi kaldıran ekipler hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Kaldırılan afişin altından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıktı. Afişi asan CHP'li ilçe belediyesinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerine afiş astığı ortaya çıktı.