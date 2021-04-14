  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP Kemal'in üstüne afiş astı!
Gündem

CHP Kemal'in üstüne afiş astı!

CHP'nin “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişleri tüm Türkiye'de toplatılırken, ilginç bir olay yaşandı. Bir CHP ilçe belediye binasından afişi kaldıran ekipler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:48:00 -

CHP, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde reklam panolarına “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler koydurdu. Asılan afişler, “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle tüm il ve ilçelerde toplanmaya başladı.

Kılıçdaroğlu'nun üzerine asmışlar

Afişler Türkiye'nin dört bir yanından bir bir toplanırken, bir ilçe merkezinde dikkat çeken olay yaşandı. “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişi kaldıran ekipler hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Kaldırılan afişin altından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıktı. Afişi asan CHP'li ilçe belediyesinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerine afiş astığı ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

!!!!!

Nasil olur koşun laiklik elden gidiyor
  • Yanıtla

yasin

ŞU CHPKK NIN VE FETÖ NÜN REKLAMINI YAPA YAPA BİTİREMEDİN AKİT.  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almay..
Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı
Gündem

Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı dün açıklanan koronavirüs tedbirlerinden kimlerin muaf tutulacağına ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi...
Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi
Siyaset

Şamil Tayyar, o fotoğrafı paylaştı! 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ihtiyaç sahiplerine tedarik edilen patates ve soğan dağıtımında görev alan bir isme tepki gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay