İşte CHP'li Kemal kafası! Çağrılınca gitmez, sonra baskına kalkar

Kurum basmayı adet haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün randevu talebine yanıt verilmediğini iddia ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu.

Bu sefer MEB’in önünde şov yaptı

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in kapısına dayanan Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde şov yapmaya kalkıştı.

Özer’den 'emrivaki' tepkisi

Kılıçdaroğlu’nun provokatif eylemine tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açılamada, “Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin” ifadelerini kullandı.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığının eğitime dair tüm paydaşlarıyla sürekli görüşme halinde olduğunu ve 1-3 Aralık'ta her kesimi kuşatan çok büyük katılımlı 20. Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediklerini belirtti.

CHP daveti kabul etmedi

TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinin tamamını Şura'ya davet ettiklerini hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim'de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim'de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonunun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu. Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin."