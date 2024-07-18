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Gündem CHP karşıysa milletin hayrınadır! İnsana siper olmayanlar köpeğe siper oluyor
Gündem

CHP karşıysa milletin hayrınadır! İnsana siper olmayanlar köpeğe siper oluyor

Yeniakit Publisher
2024-07-18 14:11:00 -

TBMM'de başıboş köpek sorununa ilişkin görüşmeler sürerken insana faydası olmayan CHP'den yasa tasarısına yönelik tepkiler devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerekirse başıboş köpekler için kendilerini siper edeceklerini ifade etti.

Türkiye'de sokak köpekleri sorununun sonu gelmiyor. Bu konuda yeterli tedbir alınmazken hemen her gün yeni bir başıboş köpek saldırısı gerçekleşiyor. Sorunun çözümü için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Görüşmeler başladı

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. Görüşmelere ise CHP ve DEM Parti milletvekillerinin tavırları damga vurdu.

Özel'den köpek açıklaması

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Ankara'da 24 saatlik eğitim maratonu başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Düzenlemeye ilişkin konuştu

Özgür Özel'in açıklamaları arasından son günlerin en önemli gündem maddesi haline gelen başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme konusu da vardı.

"Hayvanlar için siper olmaya hazırız"

Kanun maddesinin Meclis'ten geçmemesi için çalışmalar yürüteceklerini belirten Özel, gerekirse hayvanlar için kendilerini siper edeceklerini söyledi.
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"Kırmızı alarmdayız"

Özgür Özel, başıboş sokak köpeği düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kim hakkını arıyorsa, hayvanseverlerin oradaki mücadelesi onların tek başlarına yürüttüğü bir mücadele değildir. Hepimiz hayvanseveriz, hepimiz o canların önünde kendimizi siper etmeye hazırız. CHP katliam yasasına karşı, zorba dayatmalara karşı kırmızı alarmdadır. Meclis’te de mücadele vermektedir, sokakta da mücadele vermektedir.

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