CHP, kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşüren kanunda İl seçim kurullarının yapısında da değişiklikler yapılacak.

Seçim kurulunun belirlenmesi

İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek.

CHP'den tepki

Ancak bu değişiklik CHP'nin tepkisine yol açtı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün konuyla ilgili Meclis'te partisi adına konuşma yaptı.

Seçim Kanunu değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürmek için hazırlıklarının son aşamada olduğunu belirtti.

"Cuma veya pazartesi AYM'ye taşıyacağız"

Partisinin seçim güvenliği konusunda hiç endişesi olmadığını söyleyen Altay, "İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ile üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması düzenlemeleri için Anayasa Mahkemesine gidiyoruz. Bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi, en ufak bir tereddüde sevk etmedi. Yüksek Mahkemeye yarın veya pazartesi taşıyacağız." açıklamasında bulundu.