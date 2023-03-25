CHP kadrosuna bir palavracı daha! Yalan eğitmeni Sedef bombayı patlattı

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime kilitlenirken partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları tamamlandı.

CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de Gazeteciler Masası adlı programda CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Kabaş, "Bundan sonra yaptığım gazeteciliğin aktivist gazeteciliğe döndüğünü gördüğüm bir dönemden geciyorum yaşadıklarımdan ötürü... Hep diyoruz ya 'kadınlar siyasette olsun, gencler siyasette olsun' bunun için bir sorumluluk almak gerekiyorsa, Türkiye'nin bu kadar zor dönemi sonrası ki seçim sonrası her şey çok güzel olacak ama hiçbir şey kolay olmayacak. Çok ama çok çalışmak gerekecek. Belki o dönemde bizim gibiler de o sorumluluğu alacak. Elini o taşın altına koyacak" diye konuştu.