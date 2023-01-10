CHP İzmir İl Başkanı belli oldu... Mason Soyer istediği ismi başkan yaptıramadı!

CHP İzmir İl Başkanlığı'nı milletvekili aday adaylığı için bırakan Deniz Yücel'in yerine kimin atanacağıyla ilgili oluşan düğüm çözüldü. Genel Merkez'de dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), İzmir İl Başkanlığı'na Şenol Aslanoğlu'nu atadı. Bu atama Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için de şok oldu.

Çünkü Soyer, İzmir'de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Mahir Polat'ın da bulunduğu bir yapıyla il başkan adayı olarak genel merkeze Aslanoğlu'nu önerme konusunda anlaşmıştı.

Ancak Soyer genel merkeze gittiğinde birden torbadan daha önce Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili seçilen Murat Aydın ismini çıkardı. Aydın'ı ilk tercihi olarak CHP liderine ve genel başkan yardımcılarına sunan Soyer, ancak ikinci isim olarak Şenol Aslanoğlu'nu önerdi.

ÇEKİNCESİNİ DE SÖYLEMİŞTİ

Hatta Soyer'in Aslanoğlu için belediyenin Örnekköy'deki kentsel dönüşüm çalışmaları için anlaştığı iş insanlarının kurduğu kooperatifin başkanı olmasının bazı sorunlar çıkarabileceği, o yüzden Aydın'ın atanmasının daha doğru olacağı notunu da düştüğü söyleniyordu. Aldığı sinyallerden istediği ismin atanacağından emin bir şekilde İzmir'e dönen Soyer, Aydın'la birlikte yeni il yönetim kuruluna girecek isimleri belirleme konusunda çalışmalara başladı.

Ancak Kılıçdaroğlu, Soyer'in istediği Aydın'ı atamadı. Biz Genel Merkez'de Aydın'ın isminin üzerinin çizildiğini Yeni Asır olarak geçtiğimiz Cumartesi günü aktarmıştık.

Oluşan düğüm dünkü MYK'da çözüldü ve Kılıçdaroğlu, Aslanoğlu'nu tercih etti. Soyer, bu atamayla prestij kaybına uğradı. Eğer Aslanoğlu yerine üçüncü bir isim atansaydı Soyer'in uğradığı prestij erozyonu çok daha büyük olacak ve ikinci dönem adaylığı ile ilgili soru işaretleri daha fazla olacaktı.

ADAYLIĞI AĞUSTOS'TA YAZDIK

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliğinden 2018 yılı sonlarında CHP'den Balçova Belediye Başkan aday adayı olmak için istifa eden Aslanoğlu, bu hedefine ulaşamamıştı. İzmir iş dünyası, kendilerine mesafeli duran avukat kökenli İl eski Başkanı Deniz Yücel'in yerine Aslanoğlu'nun atanmasını çok olumlu değerlendiriyor.

Biz Yeni Asır'da "Kulağımıza Gelenler" köşesinde Aslanoğlu'nun CHP İl Başkan adayı olarak çalışmalar yaptığını ve kendisine Tunç Soyer'in de sıcak baktığını 16 Ağustos 2022'de kaleme almıştık.

BİZLERE TELEFON ETTİRMİŞTİ

Bu yazımızın ardından Aslanoğlu ile ortak tanıdığımız olan bir gazeteci bizi aramış ve "Aslanoğlu böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylüyor. Bunun yazılmasından rahatsız olduğunu belirtiyor" demişti.

Ancak döndü dolaştı Aslanoğlu, bizim aday olduğunu yazmamızdan 4.5 ay sonra bu göreve atandı. Bakalım 47 yaşında genç bir isim olan Aslanoğlu, yeni görevinde nasıl bir performans sergileyecek? Beklenti, Soyer'in İl Başkanlığı'ndaki uzantısı gibi değil CHP'nin il başkanı gibi hareket etmesi.

Bu arada Aslanoğlu'nun belediyeyle iş yapan kooperatif başkanlığından ayrılacağı da açıklandı. Bu olumlu bir adım. Yoksa, bununla ilgili spekülasyonlar çok olurdu.

Erhan Gülenç-Yeni Asır