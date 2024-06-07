CHP-İYİ Parti ‘savaşında’ yeni cephe! Bunun devam edeceği yönünde bir beklenti var

CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Tunca Bengin, İYİ Parti'den CHP'ye milletvekili transferlerini ele aldı. Transferlerin iki parti arasındaki ilişkileri bozabileceğini belirten Bengin, Milliyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İYİ partinin kurulduğu günden beri CHP ile ilişkileri genelde iyiydi.. Hem ortak iktidar hedefi hem de birbirlerine destek anlamında oldukça yakın hısımdılar. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyordu..Hatta emanet milletvekilleri bile alınıp verildi. Siyasette pek alışık olunmayan ahde vefa muhabbetleri dillerinden düşmüyordu. Taki son Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylık krizine dek...Sandıkta alınan yenilginin ardından İYİ Parti’nin yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı üzerine iki parti arasındaki gerilimle beraber de hısımlık hepten hasımlığa dönüştü. Her iki parti bağlamında hem kendi içlerinde hem de partiler arasında herkes birbirine keskin muhalif(!) oldu… Hatta birbirlerinin iç işlerine müdahale anlamında, partisine yönelik kurumsal bir operasyondan söz eden İYİ Parti’nin eski lideri Akşener’in deyimiyle CHP ile İYİ Parti arasında yaşananlar bir savaş haliydi… Şimdilerde ise o görüntü daha başka bir boyuta evrilmiş durumda. Bir süreden beri İYİ partiden transferler gerçekleşiyor CHP’ye. Grup kürsüsünde katılımlar oluyor, rozetler takılıyor...Önceki günkü son grup toplantısında da İYİ partiden istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya “baba ocağına döndüm” sözleriyle bu seriye dahil oldu.. Bunun devam devam edeceği yönünde mesajlar ve bir beklenti de söz konusu… Dolayısıyla her iki parti arasında şimdilerde yaşananlara işte o savaşın yeni bir cephesi de denilebilir. (...)"



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