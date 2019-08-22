0553 313 94 23

CHP-İYİ Parti ittifakı o ilde çatladı! 'Koalisyonların bir namusu vardır'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifaktan çatlak sesler gelmeye başladı. Çanakkale'de, seçim öncesinde iki parti arasında verilen karşılıklı sözlerin tutulması büyük krize dönüştü. Verilen sözlerin tutulmadığını belirten Çanakkale İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı, bir açıklama yayımlayarak Çanakkale'nin sadece CHP'nin olmadığını belirtti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
CHP-İYİ Parti ittifakı o ilde çatladı! 'Koalisyonların bir namusu vardır'

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çanakkale Belediyesi'nin sadece CHP'nin değil Millet İttifakı'nın da belediyesi olduğuna dikkat çekti.

Habererk'in haberine göre, Facebook'ta yayımlanan mesajda, Çanakkale'de 31 Mart seçimlerindeki zaferin sadece CHP'ye ait olmadığı ön plana çıkarıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Millet İttifakı adayı olarak girip kazandığı seçimlerin üzerinden 5 ay geçtikten sonra, İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından kaleme alınan tenkit metninde şu ifadelere yer verildi:

"Koalisyonların bir namusu vardır. Buna riayet etmeyecektiniz madem neden İyi Parti ile koalisyon yaptınız? Çanakkale Belediyesi sadece CHP'nin değil, hatta CHP içinde belirli bir zümrenin değil, bütün Millet İttifakı'nın seçtiği bir belediyedir. Biz bu bağlamda Millet İttifakı ruhuna uymayanların ve bu tür davranışların sonuna kadar takipçisi olacağız. Çanakkale Belediye Başkanının dikkatine sunuyoruz."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
  1. Çanakkale
  2. CHP
  3. İYİ PARTİ

YORUM YAZ

  • BOYCOTT ISRAEL(BDS)BOYCOTT ISRAEL(BDS)15 dk önce
    Siyastin en namussuzlarida sizlersiniz..cikarlariniz icin pkk itlerine öpücükler atanda sizlersiniz.Millet ittifakiniz batsin sizin,sizler abd,ab ve fetö/pkk'nin önünde diz cökenlersiniz..Kilicdaroglu hainine gelince o tam bir pis PKK'liNOKTA

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vatandaşlar bildirdi, polis müdahale etti! 12 kişi yakalandı
  1. Vatandaşlar bildirdi, polis müdahale..
  2. (Özel haber) Maja Ognjenovic: “Bir..
  3. Sudan’da aşiretler arasında çatışma: 1..
  4. "Orhaneli Termik Santrali Filtresiz..
  5. İzmir’in simgesi dev Atatürk maskını..
  6. Bu yıl ilk kez uygulanacak! Okulların..
  7. Mısır satan kız dehşeti yaşadı
  8. Bingöl’de 3 ayda44 yangına müdahale..
  9. İşte Süper Lig’in yaş ortalaması! En..
  10. Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat..
  11. TOKİ İstanbul Başakşehir Ayazma konut..
  12. Bakan Koca, Cibutili mevkidaşıyla..
  13. Kartal’da Mustafa Necati Etüt Merkezi..
  14. Dili boğazına kaçan 14 yaşındaki çocuk..
  15. Başkan Palancıoğlu ERÜ’yü Tebrik Etti
  16. 4 ülkenin büyükelçisinden Erdoğan'a..
  17. Türkiye’den diğer ülkelere “Sağlık..
  18. Mısır tarlasında Hint keneviri ele..
  19. UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne giren..
  20. TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına..
  21. Kayserispor taraftarına ceza
  22. Samsung ile Microsoft stratejik..
  23. Camiden hırsızlık yaptığı ileri..
  24. Kadıköy’de iki ayrı dünya bir arada:..
  25. Bingöl’de 12 göçmen yakalandı
  26. Gülşehir’de deprem dayanıklılık..
  27. Adana Belediyesinden Boztepe..
  28. Bucak OSB güneş enerjisi panelleri..
  29. Nevşehir'de devrilen traktörün altında..
  30. Kemalist kafadan 36 yıl önce vefat..
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

Günün Karikatürü

22 Ağustos 2019
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal