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CHP-İYİ Parti İstanbul Ankara ve İzmir belediye başkan adayları 2019

CHP ve İYİ Parti günlerdir ittifak görüşmeleri yapıyordu. İYİ Parti’nin Ankara adaylığında ısrar etmesi görüşmeleri yavaşlatıyordu. Ancak son dakika gelişmesine göre, İYİ Parti ile CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de anlaştı. Üç büyük şehirde CHP’nin adayı desteklenecek. Peki CHP ve İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’de kimi aday gösterecek?

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:36
CHP-İYİ Parti İstanbul Ankara ve İzmir belediye başkan adayları 2019

CHP ve İYİ Parti günlerdir ittifak görüşmeleri yapıyordu. İYİ Parti’nin Ankara adaylığında ısrar etmesi görüşmeleri yavaşlatıyordu. Ancak son dakika gelişmesine göre, İYİ Parti ile CHP, İstanbul, Ankara ve İzmir’de anlaştı. Üç büyük şehirde CHP’nin adayı desteklenecek. Peki CHP İstanbul, Ankara ve İzmir’de kimi aday gösterecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak görüşmelerindeki pürüzlerin giderilmesi için saat 20.00'de bir araya gelecek. Görüşme öncesi CHP ve İYİ Parti'nin uzlaşıya vardığı öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre İstanbul Ankara ve İzmir'de CHP adayı desteklenecek. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Ankara adayı Yansur Yavaş olacağı söyleniyor.

CHP Balıkesir'de adayını geri çekti

Balıkesir’de İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi kararı sonrası CHP, Balıkesir’de Ahmet Akın’ın adaylığını geri çekecek.

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde dün, iplerin kopma noktasına geldiği öğrenilmişti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti'den Koray Aydın ile Cihan Paçacı ittifakla ilgili görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından CHP heyeti, İYİ Parti Genel Merkezi’ne geldi. CHP ile İYİ Parti ittifakta anlaşma sağladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in bu akşam CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceğini söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:40
  1. Balıkesir
  2. Aydın
  3. CHP İstanbul Ankara ve İzmir belediye başkan adayları 2019

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