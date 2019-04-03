CHP itiraz etti! İstanbul'da sayım durduruldu

İstanbul'da CHP'nin itirazı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu birçok ilçede başlanan oy sayım işleminin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonrası yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Yavuz şunları söyledi;

FARK HIZLI BİR ŞEKİLDE AZALIYOR

"Bu çalışma esnasında gördük ki çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor."

CHP PANİĞE KAPILDI

"Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz düzeltme işleminin dışında geçersiz oyların sayımına ilişkin bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. Bazıları sayıma karar verdi. Bazı ilçeler de bekletti. İlçe seçim kurullarının özellikle bazı ilçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine sayıma başlanılmasının ardından, geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başlandığını görünce CHP paniğe kapıldı, soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı. İl Seçim Kurulu da tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu."

"Bir hukukçu olarak il seçim kurulları bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı vermemiş bu şekilde. YSK'nın daha önce verdiği karar ve kararlar var. Sayım devam ederken İl Seçim Kurulları durdurma kararı veremez diye."

BU NEYİN KORKUSUDUR

"Böyle bir tablonun oluşması bizleri hayrete düşürdü. Sormak istiyorum, CHP'ye; Bu kadar acelecilik ne dendir? Bu sayımı asla yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur?"