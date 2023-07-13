CHP İstanbul’u çöplüğe dönüyor! Türkiye’nin en gelişmiş metro istasyonunda rezil görüntüler
CHP’li Ekrem İmamoğlu seçildiği günden beri İstanbul’un başına bela olmaya devam ediyor. Zamanında çöp dağlarından kurtarılan İstanbul İmamoğlu başkanlığında eski haline dönmeye başladı.
Türkiye’nin en gelişmiş yeraltı metro hatlarına sahip İstanbul’un en gelişmiş durağı olan Yenikapı Metro istasyonundan gelen görüntüler vatandaşları çileden çıkarıyor.
Bir vatandaşın çektiği görüntüler acı gerçeği gözler önüne seriyor. Yenikapı Metro istasyonununda biriken çöpler “her şey güzel oluyor” sloganı ile kayda alındı.
Sosyal medyada ise 'CHP eşittir çöplük' yorumları yapıldı.