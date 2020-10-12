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Siyaset CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın Millet İttifakı için verdiği oy oranı olay oldu
Siyaset

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın Millet İttifakı için verdiği oy oranı olay oldu

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Millet İttifakı'nın oy oranının yüzde 57'lere tırmandığını söyleyerek dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:42:00 -
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın Millet İttifakı için verdiği oy oranı olay oldu

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP'nin de içerisinde bulunduğu Millet İttifakı'nın oy oranına ilişkin inanması güç bir rakam verdi.

Partisinin oy oranlarında düşüş yaşandığına dair anketlere tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, partisinin de içerisinde bulunduğu Millet İttifakı’nın oy oranının yüzde 57 olduğunu açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde 'Türkiye siyasetinde en geniş temsilin yolunun açıldığını' ifade eden Toprak, CHP oylarının gerilediği yönündeki bazı anket sonuçlarının ise Millet İttifakı’nı ayrıştırmaya yönelik spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyledi.

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