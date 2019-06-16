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CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu ile ilişkisini karartamadı! 'Ya AK Partililerin görüntüsü çıksaydı...'

İstanbul İl Seçim Kurulu'yla işbirliklerini açıkça gözler önüne seren görüntülerden sonra sessizliğini ilk kez bozan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gazetecilerin sorularını kabul etmediği basın toplantısında, 2 Nisan gecesi İstanbul Çağlayan Adliye'sinde yaşananlar hakkında tatmin edici cevaplar veremedi.

16 Haziran 2019 Pazar 19:27
CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu ile ilişkisini karartamadı! 'Ya AK Partililerin görüntüsü çıksaydı...'

 

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarının yeniden sayıldığı sırada 2 Nisan 2019 günü, mesailerinin ardından adliyeden çıkan İstanbul İl Seçim Kurulu eski Başkanı Hakim Müberra Gürdal ile iki üye hâkim, akşam saatlerinde tekrar adliyeye geldi. Onların ardından 5 dakika sonra da CHP'li heyet binaya giriş yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerle birlikte oyların yeniden sayımı hukuka aykırı olarak durduruldu.

İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerine yakalanan CHP'li heyetin içindekilerden birisi de CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dı. Tezcan'ın 2 Nisan akşamı yaşananlara ilişkin düzenlediği basın açıklaması 18 dakika sürerken, gazetecilere soru yöneltmeleri için izin verilmedi.

2 Nisan'da ne olmuştu?

İstanbul İl Seçim Kurulu eski Başkanı Hakim Müberra Gürdal ve kurul üyeleri Hâkimler Fatma Nigar Uçar ve Nihal Koç, 2 Nisan'da mesailerini bitirip Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı. Aynı gün saat 20:10'da güvenlik kamerası kayıtlarına Gürdal ile iki üyenin adliyeye yeniden giriş görüntüleri yansıdı.

Hakimlerden 5 dakika sonra CHP heyeti geldi

Hakimlerden sadece 5 dakika sonra da CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunduğu CHP heyeti adliyeye giriş yaptı. CHP'li Tezcan, düzenlediği basın toplantısında neden hakimlerle 5 dakika arayla adliyeye geldikleri konusuna bir açıklık getiremedi.

Oy sayımı yasaya aykırı olarak durduruldu

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde oy sayımı ilk kez yasalara aykırı olarak 2 Nisan 2019 tarihinde durduruldu. Gürdal ve iki hakim üye; 298 Sayılı Seçim Kanunu'nun 100. maddesinde yer alan, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Gerçekleşecek şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz' hükmünü açıkça ihlal etti. CHP'nin itirazı üzerine; 7 ilçede "yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına" ilişkin talep kabul edilerek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmedildi.

Kendisi de avukat ama...

CHP'li Bülent Tezcan düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararın yasalara aykırı olduğunu oy birliğiyle açıklamasına rağmen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun doğru karar verdiğini iddia etti. Kendisi de bir avukat olan Tezcan, kanundaki açık hükmü görmezden geldi.

'Ya AK Partililerin görüntüsü çıksaydı'

Ortaya çıkan ve üzeri kapatılamayan hukuksuzluğa ilişkin tepki sesleri yükselirken yaşananlar köşe yazılarına da konu oldu. Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç, 'Ya AK Partililerin görüntüsü çıksaydı...' başlığını kullandığı yazısında şunları kaleme aldı:

" 'Biz sandıkların yeniden sayılmasına itiraz etmedik.' diyen CHP adayını yalanlayan adliye görüntüleri, oy çalmadığını, aksine mağdur olduğunu iddia eden CHP'nin gerçek yüzünü de net biçimde ortaya çıkardı. 

İl Seçim Kurulu hakimlerini, akşam vakti, kendilerinden beş dakika önce apar topar adliyeye döndüren güç ne ise belgeli oy hırsızlığını yapanlar da onlardır. 

Şimdi söyleyin; o hakimleri, o saatte adliyeye AK Parti getirtse, onlar çıktıktan beş dakika sonra istedikleri karar açıklansa ne diyecektiniz?

Hele ki, Kurul Başkanı hakime, bu kamikaze dalışı karardan hemen sonra emeklilik dilekçesi verse, ne düşünecektiniz, neler konuşacaktınız? 

Oyun bitti, suçüstü yakalandın CHP...

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:27
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. CHP
  4. AK Parti
  5. YSK
  6. 2 Nİsan CHP
  7. Müberra Gürdal

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