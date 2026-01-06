CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerindeki hile için hesap vakti! 10 sanık ilk kez hakim karşısında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin, İstanbul 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 10 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza infaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde görülecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktığı davada tutuksuz sanık Özgür Çelik duruşma salonuna geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından birleştirme talepli olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere hazırlanan davanamede, CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş ‘davalı’ olarak yer aldı.

KONGRE KARARLARI İPTAL EDİLDİ

Hazırlanan davanamede, davalı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vaat etmek suretiyle hile karıştırdıkları belirtildi. Davanamede, 8 Ekim 2023’de yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 10 kişi hakkında, ’siyasi parti kongreleri seçimleri için yapılan olamayacak hile karıştırma’ suçundan, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.