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Aktüel

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

2020-04-23 20:18:32 -
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Altun'un avukatları, müvekkillerinin evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin hakkında soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dilekçeyi değerlendiren Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" suçlarından soruşturma başlattı.

- Olayın geçmişi

Altun'un Kuzguncuk'taki evinin önünde koruma görevinde bulunan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği ekibi, buraya araçla gelen 3 kişi tarafından izinsiz olarak evin fotoğraflarının çekildiğini görüp müdahale edilmiş, polisin uyardığı kişilerden biri, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu ve sonraki günlerde yeniden geleceklerini" söyleyerek, ihtara rağmen yanındakilerle evin önünden ayrılmıştı.

Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da olduğu 3 kişi hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Özçağdaş ve yanındaki 2 kişi, telefonla aranarak emniyete çağrılmıştı. Avukatlarıyla emniyete gelen 3 kişi, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


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