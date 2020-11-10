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Siyaset CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'ı böyle geçiştirdi!
Siyaset

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'ı böyle geçiştirdi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı paylaşımlarda 'Atatürk' ifadesini kullanmaması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından kopyala-yapıştır yapan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk'süz anma mesajı tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:49:00 - 2020-11-10 18:55:03
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'ı böyle geçiştirdi!

Yeniakit.com.tr

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda ‘Atatürk’ ifadesini kullanmadı.

'Atatürk'süz 10 Kasım mesajı

CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Mustafa Kemal’ demeyi tercih ettiği için CHP’liler tarafından eleştiri yağmuruna tutulan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı ‘Atatürk’ü anma’ paylaşımları dikkat çekti. Kaftancıoğlu, Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı paylaşımlarda ‘Atatürk’ ifadesini kullanmaktan kaçındı. 

CHP'liler topa tutmuştu

Daha önce yaptığı açıklamada ‘Atatürk’ yerine ‘Mustafa Kemal’ ifadesini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Kaftancıoğlu’na partililer tarafından tepki yağmıştı. Ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanını savunmuş kimseye yedirmemişti. 

Bugün 10 Kasım’la ilgili yaptığı paylaşımlarda da ‘Atatürk’ ifadesini kullanmayan Kaftancıoğlu, CHP’nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları retweet yapmakla yetindi. 

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda genellikle uzunca açıklamalar yapmayı tercih eden Kaftancıoğlu, partinin hesabından yapılan paylaşımı ‘açıklama’ yapma gereği duymadan Twitter'da retweet yapıp Facebook'ta kopyala-yapıştır yaptı.

10 Kasım'ı anan İmamoğlu telif yedi

Partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Atatürk’ diyemeyen CHP’nin içler acısı durumu bununla da kalmadı. Sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkasına ait videoyu kullandığı için telif yedi. Bu duruma sosyal medya kullanıcıları ’10 Kasım’ı bile anmayı beceremiyorlar’ yorumu yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

 

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