CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Kılınç "küfürlü paylaşımı" nedeniyle görevinden alındı

ISPARTA (AA) - CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yaptığı "küfürlü paylaşım" nedeniyle partisindeki görevinden alındı ve disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Isparta İl Başkanlığınca, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde Trabzon şehriyle ilgili yaptığı küfürlü paylaşımıyla tepki çeken Kılınç hakkında soruşturma başlatıldı.

İlayda Kılınç, ayrıca kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, yönetim kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tasvip edemeyecekleri bir olay yaşandığını söyledi.

Kılınç'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesine yakışmayacak şekilde sosyal medya hesabından bir futbol müsabakası öncesi açıklamalar yaptığını hatırlatan Halıcı, açıklamaların partileriyle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti.



Olay sonrası İl Yönetim Kurulunu topladıklarını vurgulayan Hikmet Yalım Halıcı, şöyle konuştu:

"Toplantı tutanağının ikinci gündem maddesi olarak görüşülen İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın gençlik kollarındaki yöneticiliği düşürüldü. Kesin ihraç talebiyle de il disiplin kuruluna sevkine oy birliğiyle karar vermiş bulunuyoruz. Bizler her zaman sevgi ve saygı dilini benimseyen, siyasette de sporda da bu çirkin üslubu hiçbir zaman kabul etmeyen insanlarız. Dolayısıyla bu paylaşımın Cumhuriyet Halk Partisinin tüzel kişiliğiyle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu arkadaşımız kendince fanatik duygularla maçtan önce bu paylaşımı yapmıştır. Fakat kendisini CHP'de bir görev üstlendiği için biz üzerimize düşen vazifeyi gerçekleştirerek partimizle olan ilişkisini kesmek adına il disiplin kuruluna sevk ettik. Bu vesileyle tekrar tüm Trabzonlulardan özür diliyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemezdik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak tekrarı olmayacağının sözünü veriyorum."