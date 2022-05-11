CHP, İmamoğlu'nun fişini çekti! Şok sözler

Ekrem İmamoğlu’nun tartışma çıkaran Karadeniz turu, CHP MYK’nın en önemli gündem maddesi oldu. Bazı MYK üyeleri, Nagehan Alçı’nın geziye davet edilmesine ve “Vız gelir tırıs gider” açıklamasına sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu masaya yatırıldı. İmamoğlu’nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin bir havada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. Edinilen bilgiye göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu’nun üç günlük Karadeniz turunu “Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı” olarak değerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı’nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri, "Alçı, Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarını savunmuş ve Gezi eylemleri sürecinde Kabataş yalanına öncülük etmiş bir isim” ifadesini kullandı.

"Vız gelir, tırıs gider kazalar silsilesi"

Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu’nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtı da eleştirdi. İmamoğlu’nun “Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davet ediyorum” sözlerini “Kazalar silsilesi” olarak değerlendiren MYK üyeleri, “Alçı’nın o fotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetler gözetilmeliydi” dedi.

Kılıçdaroğlu dinledi ve not aldı

MYK üyeleri, "Belediye başkanları, başka illeri ziyaret edebilir ancak bu tür hatalar, seçim sürecinde yürütülen politikaya da zarar verebilir” değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na yönelik eleştiriler karşısında yorum yapmadı ve söylenenleri not aldı.