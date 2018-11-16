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CHP ile Saadet bir araya geliyor… İşte tarih

CHP ile Saadet Partisi bir kez daha bir araya geliyor. Gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’na giderek yerel seçimlerdeki ittifaka ilişkin işbirliğini sunacak.

16 Kasım 2018 Cuma 07:19
CHP ile Saadet bir araya geliyor… İşte tarih

CHP’de yerel seçimlerle ilgili trafik hızlandı. CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgiye göre İYİ Parti görüşmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüşeceği öğrenildi.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'teki haberine göre, Kılıçdaroğlu, Saadet Parti milletvekili Cihangir İslam ile dün özel bir görüşme yaptı. Görüşmede, “16 Nisan referandumunda ortaya çıkan sonucun bir benzerini elde etmek için işbirliği oluşturmak ve bunun için görüşmek önemli. Bu çerçevede Temel Bey’i de (Karamollaoğlu) ziyaret etmek istiyorum” mesajını ilen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek yerel seçime ilişkin iş birliği önerisi götürmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 07:19
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