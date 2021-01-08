  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan Meral Akşener, İlker Başbuğ'a sahip çıktı
Gündem

CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan Meral Akşener, İlker Başbuğ'a sahip çıktı

Darbe imalarını değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sahip çıkan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:49:00 -
CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan Meral Akşener, İlker Başbuğ'a sahip çıktı

CHP ile kol kola girerek 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Akşener, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinin, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." sözlerini paylaşması ve muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa darbe olur' demeye getirmesi, kamuoyunun tepkisini çekti.

Başbuğ, tepki toplayan darbe imaları sonrası geri adım atarak "Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe imaları Akşener'e soruldu

Gazeteciler, İlker Başbuğ'un açıklamalarını, Akşener'e sordu. Akşener, darbe imalarını çok ilginç bulduğunu belirterek Başbuğ'a sahip çıkan ifadeler kullandı:

“İlker Başbuğ konusu ilginç. Nereden baksanız bu çok enteresan bir iş. Sayın Başbuğ daha önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildi. Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile AK Parti'nin tüm teşkilatlarının Sayın Bağbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulunmasını, 2 tane kap düşünün biri buydu biri bu… Sonuçta ne oldu? FETÖ'cüler suçlu çıktı, ‘pardon' dendi.

Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olması veya böyle bir isnatla karşılaşacak olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim.

Bir de Sayın Başbuğ'un ‘Ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum' bir de böyle bir beyanı var. İkinci bir hırpalanmanın AK Parti'ye ve onun genel başkanına hiç faydası olmayacağını düşünüyorum bir dost olarak söyleyeyim bunu.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

akşener kafa çalısmıyor akit malzeme vercek öylemi bu millette size inancak akit öylemi geçin artık bu algı oyunlarını yemezler akit
  • Yanıtla
Türkiye'ye karşı alacaklardı! Yunanistan'a Avrupa ülkesinden büyük şok
Dünya

Türkiye'ye karşı alacaklardı! Yunanistan'a Avrupa ülkesinden büyük şok

Akdeniz ve Ege'de başlayan gerilim sonrası harekete geçen Yunanistan, Fransa'dan Rafale F3R savaş uçakları alacaktı. İki ülke arasındaki anl..
Lukaşenko'dan iğneleyici yorum: Bunların olacağı kimin aklına gelirdi?
Gündem

Lukaşenko'dan iğneleyici yorum: Bunların olacağı kimin aklına gelirdi?

ABD'de yaşananları değerlendiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Demokrasinin beşiğinde, bunların olacağı kimin aklına gelebili..
CHP’de sapıklık sınır tanımıyor
Gündem

CHP’de sapıklık sınır tanımıyor

CHP’de taciz, tecavüz ve cinsi sapıklık vakaları adeta bir pandemiye döndü. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca’nın danışmanı Rafet Yurdakul, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay