CHP ile kol kola girerek HDP ile ittifak yapan Meral Akşener, İlker Başbuğ'a sahip çıktı

CHP ile kol kola girerek 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Akşener, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinin, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." sözlerini paylaşması ve muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa darbe olur' demeye getirmesi, kamuoyunun tepkisini çekti.

Başbuğ, tepki toplayan darbe imaları sonrası geri adım atarak "Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe imaları Akşener'e soruldu

Gazeteciler, İlker Başbuğ'un açıklamalarını, Akşener'e sordu. Akşener, darbe imalarını çok ilginç bulduğunu belirterek Başbuğ'a sahip çıkan ifadeler kullandı:

“İlker Başbuğ konusu ilginç. Nereden baksanız bu çok enteresan bir iş. Sayın Başbuğ daha önce FETÖ'cüler tarafından hapsedildi. Bugün aradan zaman geçti bir duyuru ile AK Parti'nin tüm teşkilatlarının Sayın Bağbuğ hakkında darbecilik üzerinden bir suç duyurusunda bulunmasını, 2 tane kap düşünün biri buydu biri bu… Sonuçta ne oldu? FETÖ'cüler suçlu çıktı, ‘pardon' dendi.

Bu tür ayrıştırıcı durumlarda FETÖ'cülere benzer yöntemlerin kullanılıyor olması veya böyle bir isnatla karşılaşacak olmasını doğru bulmadığımı ifade ederim.

Bir de Sayın Başbuğ'un ‘Ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum' bir de böyle bir beyanı var. İkinci bir hırpalanmanın AK Parti'ye ve onun genel başkanına hiç faydası olmayacağını düşünüyorum bir dost olarak söyleyeyim bunu.”