CHP ile İYİ Parti'nin olası Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 'Cumhurbaşkanı adaylığı' konulu bir görüşme yapıldığını yazdı.

Selvi, görüşmede "Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na isminin sürekli cumhurbaşkanı adayı olarak geçtiğini belirterek, ne düşündüğünü sorduğunu, İmamoğlu'nun "partiden kendisine bu yönde taleplerin geldiğini, bu tür söylentilerin de yine parti içinden çıkarıldığını, bu durumdan memnun olmadığını" ifade ettiğini belirtti.

Selvi, İmamoğlu'nun yanıtının Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun çok kararlı konuştuğu söyleniyor. İmamoğlu’na, 'Bu işin bitmesi gerekiyor' diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun kararlı tavrının İmamoğlu’nu gerilettiği söyleniyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini çok net bir şekilde anlıyor. Çünkü görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını istiyor. 'İstanbul’la ilgilen' diyor. Zaman zaman Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyorum. Ama CHP Lideri başından itibaren seçilen belediye başkanlarının şehirlerine hizmet etmekle yükümlü olduklarını savunuyor. İşlerine odaklanmalarını istiyor. Peki ne bekleniyordu? Ankara’daki görüşmeden sonra Ekrem İmamoğlu’nun 'Cumhurbaşkanı adayı değilim. Benim gönlümden geçen, partim CHP’nin genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıdır' demesi bekleniyordu. Bu rahatsızlığın İmamoğlu’na iletildiği söyleniyor. O nedenle İmamoğlu’nun şu günlerde yeni bir açıklama yapması şaşırtıcı olmamalı."

Akşener, İmamoğlu'nu işaret etti

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte Millet İttifakı'nın paydaşları arasında yer alan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmiş ve "Açılışa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. (Ekrem İmamoğlu'na) Çalışma performansınızın devamını dilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazım" demişti.

Resti çeken Kılıçdaroğlu kapıları kapattı

Meral Akşener'in aklındaki Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına kapıları kapatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikilinin bir dönem daha görevlerine devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu "Bu belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. İki belediye meclisinde de yeterli çoğunluğumuz yok AK Parti'ye bırakamayız.” sözleriyle adeta resti çekmişti.

Adaylık sinyali!

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin "Aday olsana aday olsana" sözlerine manidar bir yanıt vermişti.

Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan unutma." demişti.