CHP ile İP’in ‘kim sızdırdı’ kavgası

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Listeyi İYİ Partililerin sızdırdığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın hedef göstermesi sonucu, İYİ Parti Adalar Teşkilat Başkanı Ozan Narman’ın ifşa edilen listede ismi geçenler tarafından tehdit edildi. Skandal hakkında Akit’e konuşan Narman, şunları dile getirdi:

Beni tehdit ettiler

“Terör bağlantılı şahıslar Adalar CHP teşkilatı tarafından işe sokulmuş, Adalar ve İstanbul’un çeşitli yerlerinde çalışmaya başlamışlar. Akpolat işe alım borsası kurup Adalar’daki ve İstanbul’daki işsiz gençleri geçip, farklı şehirlerden insanlar getirmeye başlamıştır. Resmen örgütlerle anılan kişilere beni hedef göstermiştir. Adalar Belediyesi mercek altına alınmalı. Eğer öyle bir liste elime geçseydi ben paylaşırdım. Tehditleriniz ve kurduğunuz oyunlar beni yıldıramaz. Daha güçlü yapar. Bizim davamız vatan, tek derdimiz vatan! Vatan sevgisi imandandır.”