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Gündem CHP ile İP, AK Parti'nin test sürüşünü yaptığı hazır projeyi de sahiplendi!
Gündem

CHP ile İP, AK Parti'nin test sürüşünü yaptığı hazır projeyi de sahiplendi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'nin biten bir projesini daha sahiplendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 00:56:00 -
CHP ile İP, AK Parti'nin test sürüşünü yaptığı hazır projeyi de sahiplendi!

AK Parti döneminde ilk test sürüşünün yapıldığı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın bir kısmını Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İmamoğlu’nun katıldığı törenle açılışılını yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, sahiplendiği proje için "Haliç çok güzel oluyor Eminönü Alibeyköy Tramvayı'nı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in katılımıyla bugün hizmete açtık. İstanbullular bu tramvay hattımızı 4 Ocak’tan itibaren 10 gün süreyle ücretsiz kullanabilirler." ifadelerinde bulundu.

Akşener de sahiplendi: Millet İttifakı'nı kurmasaydık bu hizmet bitmiş olacak mıydı?

Bitmiş projeyi Akşener de sahiplenerek "Kılıçdaroğlu ile bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık, bugün bu hizmet kaça mal olacaktı, bitmiş olacak mıydı? Siz bu güzel hizmetleri yaparken ülkemize bu birlikteliğin nasıl fayda sağladığını gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den tepki: 21 ay önce test sürüşü yapıldı

AK Parti döneminde ilk test sürüşünün yapıldığı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı hakkında bir açıklama yayınladı. Göksu, “21 ay önce test sürüşü yapılan tramvay hattının bugün yarısını açabilen İBB Yönetimi, ihalesi 2019'da tamamlanan Unkapanı Kavşağı'nı yapamadığı için Eminönü durağını açamadı. Hattın adı ‘Eminönü - Alibeyköy’ ama Eminönü durağı olmadan vatandaş Cibali'den Eminönü'ne nasıl gidecek?” tepkisinde bulundu.

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