CHP ile DEM'lenen Kandil'in partisinden skandal Öcalan çağrısı! Tepki yağdı

31 Mart yerel seçimler öncesi partiler çalışmalarına hız kazandırırken, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Özgürlük Yürüyüşü' başlattı. DEM Parti Mersin Milletvekili Avukat Ali Bozan da bu kapsamda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisini destekledi.

Bozan yaptığı paylaşımda, "Tecridi kıracağız. #tecridesonöcalanaözgürlük" ifadelerini kullandı. Bozan'ın bu paylaşımı Mersinliler tarafından büyük tepki gördü.

Vatandaşlardan tepki yağdı

Vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinde bu zihniyetteki bir partinin hiçbir yerde seçimi kazanmaması gerektiğini belirterek, "Bebek katili bir terör örgütünün elebaşının serbest bırakılmasını talep eden bir partinin milletvekilinin böyle söylemlerde bulunması asla kabul edilemez bir durum. Bu partiyle ittifak kuran CHP hangi akla hizmet ile ittifak kurmayı kabul ediyor. Demek ki onlarda terörist yandaşları oluyor. Ne Mersin'de ne de Akdeniz'de asla c dedi.

Öte yandan Şanlıurfa'da yasağa rağmen PKK sempatizanları ile bir araya gelen DEM Partili yöneticiler gösteri düzenledi. Öcalan'a özgürlük çağrısının yapıldığı eylemde, daha önce polisin kolunu ısıran HDP eski milletvekili Saliha Aydeniz, bu kez de polislere parmak sallayıp tehditler savurdu.

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