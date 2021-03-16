  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP ile bağlarını koparıyor! Muhittin Böcek parti değiştiriyor
Siyaset

CHP ile bağlarını koparıyor! Muhittin Böcek parti değiştiriyor

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandığı dönemde partisinin kendisini yalnız bıraktığı gerekçesiyle partisinden ayrılmaya hazırlanıyor. CHP'ye sitem eden Böcek'in uzun süredir Muharrem İnce ile görüştüğü ve Memleket Hareketi'ne geçeceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:57:00 -
CHP ile bağlarını koparıyor! Muhittin Böcek parti değiştiriyor

CHP’de Muharrem İnce’nin kuracağı parti için istifalar devam ederken, İnce ve ekibi de istişarelerini sürdürüyor. İnce için istifa gelmesi beklenen illerden biri de Antalya. Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya il örgütü Genel Merkez’de örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü. Antalya il örgütü ile istişareler devam ederken, İnce’nin de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüştüğü öğrenildi.

CHP’ye sitem etmişti

Geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanan Böcek taburcu olduktan sonra 3,5 ay hastalıkla savaşırken partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu belirterek, “CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm” demişti.

Kulislerde, Böcek’in CHP Genel Merkezi ve Antalya il yönetimi ile arasının açıldığı ve gönül bağının koptuğu konuşuluyor. İnce ve ekibi ile görüşen Böcek’in İnce’nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor. Böcek ile beraber birçok meclis üyesinin de İnce’nin partisine geçmesi bekleniyor. Antalya’nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin safında yer alacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yyyyy

Hadi inşallah
  • Yanıtla

Adem

Ay çok heyacanlandım!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
ABD'yi takmadılar... Müslüman ülkeden Rusya hamlesi! Türkiye'ye yaptıklarını...
Gündem

ABD'yi takmadılar... Müslüman ülkeden Rusya hamlesi! Türkiye'ye yaptıklarını...

ABD'nin tüm yaptırım uyarılarına rağmen Mısır, Rusya ile imzaladığı anlaşma kapsamında iki adet Su-35 savaş uçağını teslim adlı. Şimdi ise S..
Mektubu elebaşı Gülen'e okuyacaktı ki... FETÖ'de 30 milyon dolarlık tekme tokat kavga
Gündem

Mektubu elebaşı Gülen'e okuyacaktı ki... FETÖ'de 30 milyon dolarlık tekme tokat kavga

FETÖ yapılanması operasyonlarla her geçen gün büyük darbe alırken örgütün sözde üst yönetiminde de güç savaşı kızışıyor. Örgütün kasası olar..
Cihangir İslam CHP'ye yaranma çabası: Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem
Gündem

Cihangir İslam CHP'ye yaranma çabası: Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem

Müslümanların oyuyla Milletveki seçilip CHP'ye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam, şirin görünmek amacıyla, Kimsenin kendi cinsel te..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay