CHP ilçe binasına saldırı! Yaralılar var CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına bir grubun saldırıda bulunduğu ve olayda yaralananlar olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüp İlçe Teşkilatı binasına bir grup saldırıda bulundu. Olayda yaralananlar olduğu öğrenildi.

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