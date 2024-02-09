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Gündem CHP, ilçe belediyeleri peşkeş çekiyor! Kent değil Kandil ittifakı
Gündem

CHP, ilçe belediyeleri peşkeş çekiyor! Kent değil Kandil ittifakı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 10:19:00 -
CHP, ilçe belediyeleri peşkeş çekiyor! Kent değil Kandil ittifakı

2019 seçimlerine oranla yüzde 15 oy kaybeden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imdadına Kandil koştu. Başak Demirtaş’ın adaylığının terör baronlarınca engellenmesi sonrası ‘kent uzlaşısı’ adı altında Kandil ile ittifak kuruldu. CHP, İBB karşılığında; Avcılar, Adalar, Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kadıköy ve Kağıthane’de PKK’nın benimseyeceği isimleri aday gösterecek.

Yerel seçimlerde umudunu Kandil’in siyasi uzantısından gelecek oylara bağlayan CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu kesenin ağzını açtı. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylığının Kandil’e takılması üzerine harekete geçen İmamoğlu’nun seçim diyeti olarak İstanbul’un çok sayıda ilçe adayını PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ortak belirleyeceği öne sürüldü. Aradığı ittifak zeminini bir türlü bulamayan ve oyları eriyen İmamoğlu’nun imdadına Kandil koşarken, o da terör örgütünün jestini karşılıksız bırakmadı.

Kent değil kandil ittifakı

Başak Demirtaş’ın İBB adaylığının PKK dağ kadrosu engeline takılması üzerine rahat bir nefes alan İmamoğlu ve partisi, İstanbul’un halen açıklanmayan bazı ilçelerinde örgütün Meclis’teki uzantısı DEM Parti ile ortak aday belirleyeceği öne sürüldü. Sözde “kent uzlaşısı” adı altında terör örgütünün siyasi uzantısıyla DEM’lencek olan CHP’nin Avcılar, Adalar, Bakırköy, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu’nda PKK’nın benimseyeceği isimleri aday göstereceği ifade edildi. İstanbul’da ilçeler üzerinden yapılması planlanan kirli ittifakı gazetemize değerlendiren uzmanlar, yapılanın “Kent uzlaşısı” değil “Kandil’in dayatması” olduğu görüşünde birleşti.

Kirli ittifakı Dem'leniyor

Eski AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “CHP ülkemiz açısından bir beka problemini ifade ediyor. Bölücülerin güdümündeki DEM Parti’nin de asıl taşıyıcısı, asıl omurgası durumundadır. İstanbul seçimleri bunu en bariz bir şekilde ortaya koymuştur. DEM’in aday çıkarmaması açıktan ittifak ettiği anlamına gelmektedir. DEM, İstanbul’da ve ilçelerde aday çıkarmasa da gerek CHP’nin ilçe belediye başkan adayları noktasında gerekse belediye meclis üyeliklerine gösterilecek isimlerde mutlaka onların onayını alacaktır. Bu seçim sıradan bir seçim değildir. Yani tercihimiz sadece belediye başkanını seçme tercihi değildir. Aynı zamanda ülkemizin birliğine bütünlüğüne halel getirme ya da sıkı sıkıya bu birliği bütünlüğü savunma anlamına gelecektir. Ve inanıyoruz ki İstanbul’daki sağduyulu seçmenimiz terörle DEM’lenen, uzlaşı adı altında onlarla ittifak eden CHP’nin adaylarına oy vermeyecektir.

Her oy şehitlerimizi incitecek

“Önceki yıllarda CHPlilere açık çağrıda bulunan genel başkanları ‘Her evden HDP‘ye bir oy’ diyerek bölücülerin siyasi uzantısını meclise taşımıştı. Şimdi de yeni genel başkan daha seçilir seçilmez ilk konuşmasında yine bu PKK havarisi partiye, Demirtaş‘a selam göndermek suretiyle ‘Aslında yok birbirimizden farkımız’ mesajını vermeye devam etmektedir. Bu yüzden de milletimiz, vatanın birliğine bütünlüğüne, milletimizin kardeşliğine yüreklerini adayan her siyasi görüşten insanlarımız bu gerçeğe göre hareket etmek zorundadırlar. CHP’ye verilecek her oy aslında DEM’e verilecek anlamına gelmektedir. Bu da bizim için can veren on binlerce ruhun gazabını o oy verenlerin üzerine yönlendirecektir.”

İş yok pazarlık var

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise şunları söyledi: “‘Her şey çok güzel olacak! diyerek yola çıkan ama üzerine bir çivi dahi çakmadığı İstanbul’da yaptığı türlü tiyatrolar ve entrikalar dışında gündemden düşmeyen Ekrem’in imdadına yine PKK yetişti. Başak Demirtaş’ın adaylık çıkışı belki de İstanbul’da kendileri adına bir duruş sergilemesi bakımından önemliydi ve bu CHP’nin adayı için sahneden iniş demekti. Lakin olaya Kandil müdahale etti ve Başak adaylıktan çekildi. Burada iki husus var; Selahattin Demirtaş Kandil’den bağımsız bir politika üretmek istemiş ve hamlesini yapmış Kandil ve onu oynatan eller buna izin vermemiş olabilir. Diğeri de zaten baştan beri Ekrem desteklenecekti ama pazarlıkta ellerini güçlendirmek için Başak adaylığını açıkladı, pazarlık kızıştı, alacaklarını aldılar ve adaylıktan çekildiler. Her ne olursa olsun genel seçimlerde yaşanan kirli ittifak yerelde de sürüyor. DEM’in hangi ilçelerde hangi koltukları alacakları, büyükşehirde hangi iştiraklere ortak olacakları hususunda anlaşmaya vardılar. Yerel seçimde önemli olan hizmet olmalıyken rantın paylaşımının konuşulması seçmene büyük hakaretir. Her şey çok güzel olacak derken meğer kendi çıkarları ve kirli ittifaklarından bahsediyormuş Ekrem.”
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Yorumlar

HII

TERÖRİSTLERÌN ÌTLERÌ OLAN BU CHPKK TERÖRİSTLERÌN PARTÌLERÌ KAPATILMALI RESMEN ALENEN AÇIKTAN KANDÌL TERÖRİSTLERÌN TERÖRİST PARTÌSÌ DEM ÌLE HAREKET EDEN BU CHPKK KAPATILMALI BÌR VATANDAṢ OLARAK BAṢKA NE DÌYELÌM YARGI NEREDE BU TERÖR ÌLE ALAKALI KANUNLAR NÌYE ÌṢLETÌLMÌYOR DELÌLMÌ ARIYORSUNUZ ÌṢTE DELÌLÌ

hasel

CHP,ilçe belediyelerini neden peşkeş çekiyor.Bilmeyecek ne var.Peşkeş çekilen belediyelerden pkk ya para kaynağı oluşturuluyor.Devletimiz,MİT vb asla müsaade etmemeli.Böyle hain, ülkemiz için tehlikeli ana muhalefet olamaz.
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