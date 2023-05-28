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Gündem CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı! Tutanak ise...
Gündem

CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı! Tutanak ise...

Yeniakit Publisher
2023-05-28 16:12:00 -
CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı! Tutanak ise...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci 2 oy kullandı. Deveci'nin sandığa iki zarf attığı tespit edildi. Görevlilerin uyarmasına rağmen sandığa iki zarfı da atması üzerine tutunak tutuldu.

Türkiye bir kez daha seçime gitti. İkinci tur seçimleri için vatandaşların oy verme işlemi sürerken sandıkta usülsüzlükler de tespit ediliyor.

İKİ ZARF TESPİT EDİLİNCE TUTANAK TUTULDU

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci’nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu. Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu’nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan Deveci’nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı.

Buna rağmen Deveci’nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.
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