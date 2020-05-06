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Siyaset

CHP İl Başkanı Çankır, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını unutmadı

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ölüm yıldönümlerinde unutmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:33:45 -
CHP İl Başkanı Çankır, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını unutmadı

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ölüm yıldönümlerinde unutmadı.


İl Başkanı Çankır, yayımladığı anma mesajında; “Deniz’ler, Hüseyin’ler ve Yusuf’lar başını her zaman dik tutan, haksızlığa hiçbir zaman boyun eğmeyen ve tam bağımsız Türkiye sevdasının sembolü olmuşlardır. Onların emperyalizme karşı yürüttükleri kavga, bugün hala yüreğinde genç fidanların yaktığı ateşi taşıyan milyonlar tarafından devam etmektedir. Onların emekten yana, halktan yana ve özgürlüklerden yana gösterdikleri mücadele bugün hala sürmektedir. Sanılmasın ki, Deniz Gezmiş’i ananları, onları unutmayıp ideolojisini benimseyenleri içeri atarak susturabilecekler. Sanılmasın ki, düşüncelerini özgürce ifade eden, demokrasiden, haktan ve halktan yana olan kitlelerin direncini baskı ve tehdit ile geri püskürtebilecekler. Bugün Deniz’lerin, Mahir’lerin, Yusuf’ların, Hüseyin’lerin açtığı yolda davasından geri adım atmayacak milyonlarca yüreğin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Üç fidanın yaktığı bağımsızlık ve devrim ateşi daima yanmaya devam edecektir.


Bu vesile ile 3 fidanın ölümlerinin 48. yılında minnet ve şükran ile anıyor, mücadelelerinin izinden ayrılmadan yürüyeceğimizi bildiriyorum. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı.

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