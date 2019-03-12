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CHP İl Başkanı Bilge’den AK Parti Milletvekil Öztürk’e açıklama

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Giresun Belediyesi’nin AB Hibe Programı kapsamında yapacağı Atıksu Projesine yönelik AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün açıklamalarını değerlendirdi.

12 Mart 2019 Salı 11:01
CHP İl Başkanı Bilge’den AK Parti Milletvekil Öztürk’e açıklama

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Giresun Belediyesi’nin AB Hibe Programı kapsamında yapacağı Atıksu Projesine yönelik AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün açıklamalarını değerlendirdi.

 

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün “Projenin hayata geçirilebilmesi için Giresun Belediyesi’nin Karadeniz Sahil Yolu geçiş iznini alması gerekmektedir. Dileriz Giresun Belediye’nin ihmali Giresun için telafisi zor kayıplara neden olmaz“ ifadelerini CHP Giresun İl Başkanı Bilge topu taca atmak olarak değerlendirdi.

 

Bilge yaptığı açıklamada “Giresun Belediyesi’nin 26 milyon Avro bütçeli, 2019 İhale Planında yer alan Atıksu Projesiyle ilgili AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk bu şehrin iktidar milletvekili olarak destek vermesi gerektiği yerde hem topu taca atmakta hem de üstü kapalı mesaj vermektedir. Oysaki Giresun Belediyesi’nin prosedürleri ve şartları yerine getirerek Karadeniz Sahil Yolu geçiş izni talebinde bulunması halinde bürokratik sorunların aşılması yönünde destek olması gerekir. Sanki Karadeniz Sahil Yolu milletvekili olarak mensubu olduğu İktidar partisinin bakanlığına bağlı değilmiş gibi açıklama yapması hedef şaşırtmaktır. Belediyeyi kazanamazsak geçiş izni alamazsınız imasıyla Giresun halkına mesaj vermektedir. Bu kabul edilecek bir açıklama değildir. Bu şehrin seçimmiş milletvekili olarak Cemal Öztürk’ten Giresun adına yapılacak her hizmet için bürokratik yolları açmasını, destek verilmesini bekleriz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:01
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