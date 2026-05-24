CHP içindeki ‘gölge ağ’ ifşa oldu

HABER MERKEZİ

Gizli tanık “MCXXXXXXXXXX”nin itiraflarında yer alan bilgilere göre, tıpku Aziz İnsan Aktaş çetesinde olduğu gibi firma sahibi Menderes Cemaloğlu gibi isimlerin de merkezinde bulunduğu; partinin üst düzey yönetimi, belediye başkanları ve iş adamları arasındaki usulsüz ihale, rüşvet ve siyasi finansman ağı tüm detaylarıyla gözler önüne seriliyor.

YANDAŞA DEVASA İHALE AĞI

Gizli tanığın iddialarına göre, özellikle İzmir ve Ankara’daki belediye iştirakleri üzerinden milyonlarca liralık usulsüz ihaleler gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’ya ilişkin iddialarda, Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ticari işlerini yürüttüğü ve belediye ihalelerini belirli iş insanlarına yönlendirerek dışarıdan para topladığı öne sürülüyor. Ayrıca 1,6 milyar TL değerindeki katı atık yönetimi ihalesinin, rekabet ortamını engellemek amacıyla parçalara bölündüğü ve Cemaloğlu’nun kontrolündeki şirkete “adrese teslim” şekilde verildiği iddia ediliyor. Çankaya Belediyesi’ne ilişkin iddialarda ise, ABB Meclis Üyesi Emre Doğan’ın, çöp ihalelerini Cemaloğlu ile anlaşarak belirli bir komisyon karşılığında organize ettiği ileri sürülüyor. İhalelerin, 3’er aylık doğrudan temin yöntemleriyle usulsüz biçimde yürütüldüğü belirtiliyor.

KARA KUTULAR DELEGE DİZAYNI

İfadede, birçok belediyede para trafiğini yöneten “kara kutu” olarak nitelendirilen isimler zikredilirken Tuzla Belediyesi’ne yönelik iddialarda, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz’ın belediyenin “kara kutusu” olarak görev yaptığı, usulsüz şekilde toplandığı öne sürülen paraları doğrudan Belediye Başkanı’na ilettiği iddia ediliyor. Ayrıca Viaport Marina gibi işletmelerden, imar usulsüzlükleri karşılığında çeşitli taleplerde bulunulduğu öne sürülüyor. Çekmeköy ve Kadıköy Belediyelerine ilişkin iddialarda ise, Çekmeköy Belediye Başkanının oğlunun belediyedeki imar ve ihale süreçlerinde etkili olduğu, Kadıköy’de ise Sennur Yıldırım Doğan’ın belediyeye ilişkin bilgi akışını ve usulsüzlük iddialarını yönettiği ileri sürülüyor. Ankara’ya ilişkin dikkat çeken bir başka iddiada ise, Ulaş Karasu’nun Ankara’daki evinin, CHP Genel Başkanı Özel, Ağbaba ve bazı üst düzey isimlerin belediyelerden toplandığı öne sürülen paraları görüştükleri bir merkez, yani “kasa ev” olarak kullanıldığı iddiaları yer alıyor. Gizli tanık ifadelerine dayandırılan iddialarda, Özel’in genel başkan seçildiği kurultay sürecine ilişkin olarak, Ekrem İmamoğlu’nun sürecin en üst düzeyde belirleyicisi olduğu bir yapı kurulduğu ve İstanbul’daki delegelerin üç bölgeye ayrılarak “dizayn edildiği” öne sürülüyor. Bu süreçte delegelerin konaklama ve harçlıklarının İlker Uluer üzerinden karşılandığı, Baki Aydöner, Metin Kaya ve Mertcan Arslan gibi isimlerin ise delegelere nakit para dağıtarak Özel lehine oy topladığı iddia ediliyor. Ayrıca delege yakınlarının belediyelerde işe alındığı ve bu yolla oy desteğinin garanti altına alındığı ileri sürülüyor.

HALK TV VE MEDYA FİNANSMANI

Gizli tanık ifadesinde, Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasından sonra ekonomik olarak güçlendirilmesi için İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanları ile temasa geçildiği belirtiliyor. Bu doğrultuda kurulan ortaklıklarla belediye ihalelerine girildiği ve kanalın finanse edildiği iddia ediliyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında özel hayat ve finansal destek iddialarını da içeriyor. Özel’in konut masraflarının Ağbaba tarafından organize edildiği, partideki bazı görevlendirmelerin ise kişisel yakınlıklara göre yapıldığı öne sürülüyor. Bu sarsıcı iddialar, belediye kaynaklarının siyasi ikbal ve kişisel zenginleşme için nasıl bir “gölge ağ” üzerinden yönetildiğine dair ciddi soru işaretleri doğurmuş durumda.