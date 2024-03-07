CHP içerisindeki kirli oyunlar bir bir ortaya dökülüyor! Konuşsam insan içine çıkamazlar

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı.

Partilerin, seçimde aday gösterecekleri isimler netleşirken CHP kanadında sular durulmuyor.

Son olarak TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan Datça Bağımsız Belediye Başkan adayı Mesut Yar, CHP içerisindeki karanlık işleri anlattı.

Mesut Yar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini aradığını ve ön seçim şerhi ile kendisinin Datça'da CHP'den aday olmasını istediğini söyledi.

Bunu kabul ettiğini ancak ön seçimin gerçekleştirilmediğini ve daha sonrasında CHP'nin başka bir ismi aday gösterdiğini ifade etti.

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Mesut Yar ayrıca, adaylığını engellemek için haber yaptırıldığını söyledi. Bu duruma sinirlenen Yar, "Biz bunları konuşsak insan içine çıkamazlar, şimdi bize sosyal demokrasiden, özgürlükten ve değişimden bahsediyorlar." dedi.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına, Datça Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mesut Yar konuk oldu.

Özgür Özel ile görüştüğünü ifade eden Yar, "Saygıdeğer Özel’le 45 dakikalık bir konuşmamız da oldu. Kendisi ön seçim şerhi ile Datça’da çalışmamı istedi. Biz de kurucu partinin liderine hayır demedik." diye konuştu.

"KURUCU PARTİNİN LİDERİNE HAYIR DEMEDİK"

Datça Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mesut Yar, Barış Yarkadaş'ın "Benim edindiğim bilgi CHP Başkanı Özgür Özel’in seni arayıp Datça adayı olmanı istemesi bu bilgi doğru mu?" sorusuna yönelik, "Bu doğru bir bilgi. Saygıdeğer Özel’le 45 dakikalık bir konuşmamız da oldu. Kendisi ön seçim şerhi ile Datça’da çalışmamı istedi. Biz de kurucu partinin liderine hayır demedik." ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ"

Adaylığı ön seçim şerhi ile kabul ettiğini belirten Mesut Yar, Özgür Özel'in kendisine ön seçim sözü verdiğini ancak ön seçim yapmadan Aytaç Kurt'u aday gösterdiğini ifade etti.

Mesut Yar, şu ifadeleri kullandı:

"Ön seçim yapılmadı, CHP'de özellikle son 4 gün benim için çok karanlık geçti. Ne olup ne bittiğini gayet iyi biliyorum. Sayın Özel'in bir telefon açıp teşekkür etmesini beklerdim. Çünkü CHP'nin çok iyi bir şekilde PR'ını yaptık. Hem de Datça'yı Türkiye'de konuşulur hale getirdik. Aday adaylığı sürecinde Datça konuşulur hale geldi. Kırgın mıyım? Değilim. Başka bir isim aday gösterildi. Adayı ilk kutlayan da bendim. Çünkü gerçek siyaset bu."

"KONUŞSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZLAR"

Konuşmasında son olarak çok kızdığı bir haberden bahseden Mesut Yar, muhalefetin bağımsız adaylığını engellemek için nasıl kirli bir iş yaptıklarını ortaya döktü.

Sinan Burhan'ın "Bir habere kızdım bağımsız aday oldum dediniz, kızdığınız haber nedir?" sorusuna Mesut Yar "Kızdığım haber bağımsız adaylığımı engellemek için CHP saflarında Aytaç Beyin yanında yer alacağımın dikte ettirilmiş bir haberiydi ve gazeteci arkadaşımın telefonuna gelen nottu. Notu okuduğumda ‘Bağımsız adaylığını engellemek için haber yaptırdım’ yazıyordu. Biz bunları yayınlasak insan içine çıkamayacak arkadaşlar şimdi bize sosyal demokrasiden, özgürlükten ve değişimden bahsediyorlar." yanıtını verdi.