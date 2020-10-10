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Aktüel CHP heyeti Hatay'daki yangında zarar gören alanları inceledi
Aktüel

CHP heyeti Hatay'daki yangında zarar gören alanları inceledi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:26:50 -
CHP heyeti Hatay'daki yangında zarar gören alanları inceledi

HATAY (AA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile beraberindeki heyet Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki yangında zarar gören alanları inceledi.

Böke incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ciğerlerinin yandığını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Yangında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Böke, iki ay içerisinde bu kadar büyük yangın çıkmasının sorumlularının bir an evvel ortaya çıkarılmasını istedi.

Böke, yangın nedeniyle oluşan zararın telafi edilmesi konusunda çağrıda bulunarak, "Mutlaka vatandaşlarımızın bu hasar tespit sonrasında hasarlarının giderilmesi, telafi edilmesi, can ve mal güvenliğinin yeniden sağlanması için bütün bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tekrar hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da geçmiş olsun dileğini ileterek kentte 1,5 ay içerisinde ikinci büyük yangın çıktığını hatırlattı.

"Hatay'ın yakıldığını" öne süren Öztunç şöyle konuştu:

"Birileri yakıyorlar, birileri sabotaj peşindeler. Sabotaj yapıyorlar. Kimdir, kimlerdir bunların bulunması gerekiyor. Devletin bunları bir an önce bulması gerekiyor. Belli ki birileri Hatay üzerinden bir karışıklık istiyor ve buna Hataylı izin vermez. Hatay Türkiye'nin en önemli mozaik kentlerinden birisidir. Birlik ve beraberliğin olduğu bir kenttir, buna asla kimse izin vermeyecektir. Sanki önceden planlanmış, hesaplanmış ince bir ayar yapılmış gibi durum var ama tabii ki yetkili merciler, devletimiz bunları ortaya çıkaracaktır."

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