CHP, HDP'yi solladı! İBB'den DHKP-C'li sekreter Eda Ezgi Yıldız'a 4 yıl işe gitmeden maaş!

Hatırlanacağı gibi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü terör örgütü mensupları tarafından kalleşçe şehit edilmişti.

Şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' yazan İBB çalışanı E.E.Y. "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İBB ÇALIŞANINA TUTUKLAMA

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSYÖN A.Ş'de insan kaynakları uzmanı olarak çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sosyal medya paylaşımında teröristleri öven E.Y. tutuklandı.

''ASLA KABUL EDİLEMEZ''

İBB yönetimi terör sevici personelin ifşa olmasının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bir iştirak şirketi personelimizin 8 yıl önce şehidimizle ilgili yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Çalışanın iş akdi 30 Mart 2023 itibarıyla feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. Terör suçundan tutuklanan Yıldız'ın İBB'de nasıl işe alındığı ise yanıt bekleyen sorular arasında.

4 YIL İŞE GİTMEDEN MAAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Parti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019 yılından beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin ila 18 bin lira arasında para aldı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Eda Ezgi Yıldız, ifadesinde şunları söyled,;

''3 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketlerinden olan İSYÖN'de proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Sosyal medyaya yansıdığı üzere Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi Gökhan Günaydın Belediye Başkanımıza kendi alanı ile ilgili olarak zaman zaman resmi bir göreve bağlı olmaksızın danışmanlık hizmeti vermektedir. Gökhan Bey eski dönemde Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığı yapmıştır. Benim çalışmış olduğum İSYÖN'de benzer alanda faaliyet yürüten bir iştiraktir. Bu anlamda ben de kendisine yardımcı olmaktayım''

"PAYLAŞIMI BEN YAPMADIM"

Eda Ezgi Yıldız'ın ifadesinin devamında, ''Bana sormuş olduğunuz Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında hayatını kaybetmeden hemen önce alıkonulduğu ana dair görüntüyü "Adalet, Adalet Sarayında böyle sağlanır" ibaresi ile yapılan paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Twitter'a baktığımda yapıldığı iddia olunan paylaşımın alıntılandığını görmedim. Paylaşım hakkında atılan twitlerin tamamı ekran görüntüsü şeklindedir. Bir takım kişiler tarafından bir komploya maruz bırakılıyorum. Hedefin ben değil partili kimliğim dolayısıyla partim olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' dediği öğrenildi.