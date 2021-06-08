CHP, HDP'nin kapatılmasına karşı! Kılıçdaroğlu akıl tutulması yaşıyor: Eline silah alıp...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer." ifadelerini kullanarak askerimize, polisimize silah sıkan terör örgütü PKK'yı, açıkça destekleyen HDP'ye yönelik kapatma davasına karşı çıktı.

Yargıtay'dan 'HDP' başvurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak dün AYM'ye gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

HDP'ye açılan kapatma davasına karşı çıktı

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, HDP'ye açılan kapatma davası vardı. Davaya karşı çıkan CHP Genel Başkanı, "Demokrasinin savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız." dedi.

"Ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa..."

"Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer." diyerek akıl sınırlarını zorlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Vatandaş, gider sandıkta istediği partiye oy verir. Bugüne kadar bizim Cumhuriyet tarihi süreci içinde kaç tane parti kapatıldı ve hangi sonuç elde edildi? Hiçbir sonuç elde edilmedi.

Düşünceyi ifade etmekten korkmayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman demokrasiyi bu ülkeye gerçek anlamda getirmiş olursunuz. Eğer siyasi partileri düşman olarak görüp, 'siyasi partiyi kapatın kardeşim' diye harekete geçiyorsan orada demokrasi yoktur."

Demokrasinin bütün partiler için olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Partiler düşüncelerini açıklar. Hakem halktır. Gider oyunu verir veya vermez. Asıl bunun üzerinde durmak gerekiyor. Parti kapatmaya yönelik her eylemi doğru bulmuyoruz veya partilerin seçime katılmasını engellemeye yönelik hiçbir hareketi doğru bulmuyoruz. Vatandaş gider, oyunu kullanır." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

Demokrasi aynı zamanda adaletin kökleştiği bir rejim demektir. Demokrasi aynı zamanda haksızlığa karşı herkesin isyan ettiği bir idaredir. Ben isyan, itiraz ediyorum, düşüncelerimi söylüyorum. İsyan ediyorum derken, tarihteki isyanlar gibi değil. Düşünce olarak isyan ediyorum. Biz bir siyasi partiyi beğenmesek bile onun düşüncelerini açıklamasına ortam yaratmalıyız.