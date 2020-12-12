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Siyaset CHP-HDP ve İYİ Parti'den 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi
Siyaset

CHP-HDP ve İYİ Parti'den 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi

CHP-HDP ve İYİ Parti'den 23 milletvekilinin dokunulmazlıkların kaldırılması hakkındaki tezkere TBMM Başkanlığına sunuldu. 23 milletvekilinin arasından Mithat Sancar, Selin Sayek Böke, Lütfü Türkkan, Mensur Işık, Tuma Çelik gibi isimler de bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:02:00 -
CHP-HDP ve İYİ Parti'den 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Dokunulmazlıkları kaldırılması istenen isimler

Sancar'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke."

Gelen dosyalar arasında Nuran İmir'in 3, Feleknas Uca, Berdan Öztürk, İmam Taşçıer ve Hişyar Özsoy'un 2'şer dosyası bulunuyor.

 

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