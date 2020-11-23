CHP-HDP-SP ve İYİ Parti'nin 'gizli anayasa' çırpınışları! HDP'li Mithat Sancar inkar etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar; CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve gizli ortak HDP’nin aralarında bulunduğu ‘Millet İttifakı’nın ortaya çıkan ‘gizli anayasa’ görüşmelerini inkar etti. Partisinin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan tarafından böyle bir girişimin olduğu itiraf edilmesine rağmen muhalefet, işin içinden nasıl çıkarız diye çırpındıkça çırpınıyor.

Gizli anayasa görüşmelerine ait görüntüler

İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın katıldığı canlı yayında itiraf ettiği; CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında 2018 yılında yapılan 'gizli anayasa' çalışmalarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Muhalefetteki bazı milletvekillerinin kabul ettiği gizli anayasa çalışmaları, taraflar tarafından reddediliyor. Parti liderleri inkar etse de görüşmelere dair 18 saatlik görüntülerin ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun ses kayıtlarının da olduğu biliniyor.

Mithat Sancar inkar etti

Görüşmelere başkanlık yaptığı söylenilen Mithat Sancar böyle bir görüşmenin olmadığını söyleyerek, “Bunu suç gibi göstermek acizliktir ama iddia edildiği gibi bir toplantı yok. Demokratik olgunluk örneği sayılması gereken bir anayasa çalışmasını karalamak ucuz bir senaryodur. Bu tür spekülasyonların amacı muhalefetin demokratik arayışlarını karalamaktır. Bunlara prim vermeyelim. Yeni anayasa çalışmaları konusunda cesur olalım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan HDP Milletvekili Garo Paylan tarafından kabul edilen gizli anayasa görüşmesini inkar eden Sancar, “Muhalefetin bir araya gelip anayasa tartışmasından daha meşru bir şey yoktur” dedi.

Belgeler mahkemeye gönderilecek

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında yaşanan gizli anayasanın hazırlandığı anlara ilişkin elinde görüntü kaydı ve resim olduğunu belirtip elindeki belgeleri mahkemeye vereceğini söylemişti.