CHP-HDP ittifakı sendikalarda da sürüyor! Baskıya boyun eğmeyene sürgün cezası

yeniakit.com.tr Ankara 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi hiçbir belediye çalışanının yerinden edilmeyeceği, çalışma hayatı huzurunun bozulmayacağı, üst kadrodaki değişikliklerin ise liyakat esasıyla yapılacağı vaatleri unutuldu. El değiştiren belediyelerde “Bizim sendikaya geçeceksin yoksa...” diye başlayan tehditlere boyun eğmeyenler ise liyakate bakılmaksızın bir bir sürülmeye başlandı.

Sürgünler arasında şaşırtan örnekler de bulunuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı olarak görev yapan tiyatrocu Handan Ekici’nin Yol Bakım ve Altyapı Dairesi Başkanlığı emrine verildiği öğrenildi. Yönetimin HDP’ye geçmesinin ardından baskı, tehdit ve şantajların zirveye ulaştığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışma hayatı huzuru tamamen bitmiş durumda. “Ya bizim sendikaya geçersin ya da sürgün yersin” tehdidine boyun eğmediği için mevzuata aykırı şekilde sürülenler arasında asaleten müdürlük yapan ve liyakatini ispat etmiş sendika başkanları dahi bulunuyor.

CHP ve HDP’ye yakın sendikalar da ittifak yapıyor

31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP ile gizli ittifak yapan ve ittifakın deşifre edilmemesini isteyen CHP’nin aksine, HDP’liler ittifakı gizlememiş, her fırsatta CHP ile yürütülen ittifak alenen dillendirilmişti. HDP, yerel seçim ittifakında uyguladığı “ittifakı açıktan yürütme” politikasını sendikalarda da sürdürüyor. CHP ya da HDP’nin aldığı belediyelerde Bem-Bir-Sen üyeleri hem CHP’ye yakın olan sendikaların hem de HDP’ye yakın olan sendikaların baskısı ile karşı karşıya kalıyor. CHP’li belediyelerde çalışan Bem-Bir-Sen üyelerine CHP’li sendikalar “bize geçin yoksa sürgün yersiniz” tehdidinde bulunurken, HDP yanlısı sendikalar da Bem-Bir-Sen üyelerini CHP’ye yakın olan sendikalara geçmeye zorluyor. HDP’li belediyelerde ise CHP’ye yakın olan sendikalar aynı baskıyı uygulayarak, Bem-Bir-Sen üyelerinin HDP’ye yakın olan sendikaya geçmelerini istiyor.

Baskılar ne zamana kadar sürecek?

Baskıların ne zamana kadar süreceği sorusuna net cevap vermek mümkün: 15 Mayıs. 15 Mayıs’ta yapılacak olan ve üye sayısının çokluğuna bağlı olarak yetkili sendikanın belirleneceği 15 Mayıs’a kadar tüm sendikalar üye sayısını artırarak yetkiyi alma çabası içerisinde olacak. Tüm-Bel-Sen ve Tüm-Yerel-Sen’in “ya istifa ya sürgün” tehdidinin şiddeti 15 Mayıs’a doğru daha da artacak. Kısaca 15 Mayıs’a kadar sendikacılara uyku, sendika üyelerine huzur yok.

Yerel yönetimlerdeki memur sendikaları

Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda yetkili olan Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen AK Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisine; Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen MHP ve İYİ Parti’ye; KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen CHP ve HDP’ye; KESK’ten doğan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Tüm-Yerel-Sen ise sol partilere yakınlığıyla biliniyor.

Yerel yönetimlerdeki işçi sendikaları

Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda faaliyet gösteren HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri ise CHP ve HDP’nin desteklediği DİSK’e bağlı Genel İş-Sendikası ile TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye İş Sendikasından baskı görüyor.