CHP havuz medyası kuruyor! 'Her ay 10 bin TL istiyoruz'

yeniakit.com.tr CHP havuz medyası kuruyor!.. Kendi propagandasını yürütecek bir TV almak isteyen CHP’nin, nüfusu 50 bini geçen belediyelerin başkanlarıyla toplantı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın başkanlara, “Her ay 10 bin TL, her 3 ayda bir de 50 bin TL vermenizi istiyoruz” dediği öğrenildi.

CHP’nin kuracağı havuz medyasıyla ilgili detaylı bilgi veren Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

(…) Dün mesela kapanmak üzere olan KRT (Kültür Radyo televizyon) TV'nin yüzde 49’unu almak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak’ın girişimde bulunduğunu ve hatta KRT yöneticileri ile pazarlığın bittiğini, işin sadece yasallığa dökülmesinin kaldığını yazmış ve bu alışverişin ödemesinin de havuz gibi bir yerden karşılanacağını aktarmıştım…

Dün bu ‘havuz’ konusunda epeyce soru geldi.

“Nerede bu havuz?” diye soranlar oldu.

Yanıtlayayım bu soruların cevabını bana gelen bilgiler doğrultusunda…

Efendim… Geçtiğimiz Nisan ayının 13-14 ve 15’inde genel merkez CHP’li tüm belediyeleri Konya’da, Rixos Otel’de topluyor. Belediye başkanları ile CHP Genel Merkez yöneticileri ve ilgili milletvekililerinin katıldığı toplantıda rutin çalışmalar tamamlandıktan sonra nüfusu 100 bini geçen belediye başkanlarıyla özel toplantı yapacağız deniliyor. Ancak nüfusu 100 bini geçen belediye başkanlarının sayısının az olduğu anlaşılınca bu kez nüfusu 50 bini geçen belediyelerin başkanları gelsin bu özel toplantıya diye yeni bir davet yapılıyor.

Ve CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mihmandarlığında yapılan toplantıya belediyelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve iletişim ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, nüfusu 50 bini geçen 100 civarındaki belediye başkanlarıyla toplanıyorlar.

İlk sözü Tuncay Özkan alıyor ve şu açıklamayı yapıyor;

“Biliyorsunuz medya AKP tekelinde bulunuyor. Biz CHP olarak medyadaki görünürlüğümüzü artırmak için bize yakın medyayı desteklemek zorundayız. Bu amaçla 2019 Mart ayındaki yerel seçimlere kadar hepinizden ayda 10 bin TL, üç ayda bir de 50 bin lira katkı istiyoruz”

Kılıçdaroğlu’na yakın bazı belediye başkanları; “Bu rakamlar az! Daha fazla verelim ve imkanı olan başkanlar bu rakamlara bağlı olmadan daha yüklü ödeme yapsın” şeklinde bir teklif getiriyor.

Toplantı bittikten sonra da CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz; “Paraları yatıracağınız hesap bu!” diyerek belediye başkanlarına hesap numarası yazılı bir kağıt dağıtıyor.

O hesapta ne kadar para toplandı, ne oldu toplam miktar ve kullanıldı mı, kullanıldıysa ne kadarı kullanıldı bilmiyorum!

Bir havuz daha varmış bahsedilen ama ben dünkü yazımda KRT TV’yi alacak meblağı bir havuzdan karşılayacaklarını söyleyen Tuncay Özkan’ın kastettiği havuzun bu havuz olduğunu tahmin ediyorum. (…)

Tuncay Özkan, Kanaltürk faciasından sonra yeni kanalını orada kurdu!