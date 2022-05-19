CHP, havalimanının ismi ile didinedursun! THY sadece havalanmıyor, tam anlamı ile uçuyor!

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İstanbul'a 3. Havalimanı'nın kazandırılmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sebebi ile engel olamayan muhalefet, şimdi de Atatürk Havalimanı'na inşa edilecek Millet Bahçesi'ni, Mustafa Kemal'i öne sürerek engellemeye çalışıyor.

Muhalefet, AK Parti'nin havayollarını iyileştirme çalışmaları ile didinip dururken, havalimanı şartları iyileştirilen Türk Hava Yolları (THY) ise gün geçtikçe büyüyor.

Türkiye’nin küresel bayrak taşıyıcısı THY, halihazırda uçuş ağını 128 ülkeye, 331 şehre ve 336 havalimanına ulaştırdı. THY'nin uçuş destinasyonları arasında, yurt içindeki 51 şehirde 53 havalimanı; yurt dışındaki 128 ülkenin 280 şehrinde de 283 havalimanı yer alıyor.

THY, bu uçuş ağıyla "dünyanın en fazla ülkesine ve uluslararası noktaya uçan hava yolu" olurken, "dünyada ülkeler arası en çok bağlantı sunan bayrak taşıyıcı hava yolu" olarak öne çıkıyor.

Yeni uçuşlara da başlayacak!

Koronavirüs kısıtlamasının devam etmesinden dolayı uçuş gerçekleştirilemeyen bazı noktalar bulunsa da 117 ülkedeki 270 şehirde uçuş hizmeti veriliyor. THY, toplam uçuş ağındaki ülkelerin yüzde 91’inde aktif şekilde faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte, THY'nin 27 Mayıs’ta ABD’nin Seattle kentine, 1 Haziran’da Güney Sudan’ın Juba kentine, 7 Haziran’da Özbekistan’ın Buhara kentine, 11 Haziran’da ise Karadağ’ın Tivat kentine uçuşlarının başlaması bekleniyor.

60 bin kişiye istihdam sağlanıyor!

Türk Hava Yolları; 27 bini ana marka altında olmak üzere 60 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Öte yandan, 248’i dar gövde, 104’ü geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere 372 uçaklı filoya sahip THY, yolcu taşımacılığı yapan hava yolları arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9’uncu şirketi olarak öne çıkıyor. Şirket, filo büyüklüğü göz önüne alındığında dünyanın en genç ve en modern uçak filolarından birisini bünyesinde barındırıyor.

THY’nin filosunda karbon ve gürültü emisyonlarını azaltma hedeflerine önemli katkı sağlayan 79 adet yeni nesil, yüksek teknolojiye sahip, çevreye duyarlı ve yakıt verimliliği yüksek uçak mevcut.

Koronavirüs etkisinden hızla kurtuldu

Bu yılın ilk 4 ayında taşınan yolcu sayısı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 78 seviyesine ulaştı. Amerika kıtasında taşınan yolcu sayısında da önemli gelişme kaydedilirken, ilk 4 ayda taşınan 1 milyondan fazla yolcuyla bu bölgede 2019 seviyesinin yüzde 24 üzerine çıkma başarısı yakalandı.

Küresel salgın sonra sunulan toplam kapasite ilk 4 ayda 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 95 seviyesinde gerçekleşti.

Özellikle Amerika bölgesinde uçuş başlatılan yeni noktalar ve frekans artışlarıyla 2021 yılı bitmeden 2019 verilerinin üzerine çıkıldı. Bu yılın ocak-nisan döneminde ise yüzde 158 artış yakalandı.

Açılması planlanan yeni noktalar, mevcut noktalardaki frekans artışları ve özellikle diğer bölgelere göre daha yavaş toparlanan Asya-Uzakdoğu bölgesinde gelecek aylarda trafiğin iyileşmeye başlamasıyla 2022 yılı toplamında 2019 kapasitesinin aşılması hedefleniyor.

Prof. Bolat: THY krizle mücadelede örnek gösteriliyor

Anadoluı Ajansı'na konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, küresel marka olma yolunda uçuş emniyetinden ödün vermeden hizmet kalitesini üst düzeye çıkardıklarını ve geliştirmeye de devam ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin dış temsilciliklerinden daha fazla destinasyonda temsil gücüne sahip olduklarını dile getiren Bolat, açtıkları her yeni destinasyonla ülke turizm ve ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdi.

Bolat, THY’nin bir asra yaklaşan geçmişinde çok sayıda kriz ve zorlu deneyimle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "THY artık 'kriz süreçlerinde rakiplerinden ayrışan' ve 'krizle mücadelede örnek gösterilen hava yolu' olarak anılıyor." dedi.

Net karda yüzde 117 artış!

Prof. Bolat, geçen yıl toplam gelirlerinin 2019’un yüzde 81’ine ulaşarak 10,7 milyar dolar olduğunu, kargo gelirinin ise 2 kattan fazla artarak 4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Aynı dönemde operasyonel giderlerde sağlanan düşüşe değinen Bolat, net operasyonel kârın 2021’de 2019’a göre yüzde 117,9 artarak 1,3 milyar dolar olduğunun bilgisini verdi.

Bolat, "Krizi fırsata dönüştürerek elde ettiğimiz sürdürülebilir iyileşme, 2022’nin ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek kârlılığına ulaşarak 161 milyon dolar net kâr elde ettik. 2019 yılı ilk çeyreğine kıyasla toplam gelirde yüzde 10 artışla 3 milyar dolara ulaştık. Kargo anlamında Turkish Cargo olarak salgın döneminde kendimizi kanıtladık ve 2021’de FTK bazında dünyada 5. sıraya yükseldik." ifadelerini kullandı.

Başarıların meyvesini uluslararası ödüllerle aldıklarını vurgulayan Bolat, Hava Yolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından "5 Yıldızlı Global Havayolu" seçildiklerini ve dünyada sadece 7 hava yolunun layık görüldüğü World Class Ödülü’nün sahibi olduklarını sözlerine ekledi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat