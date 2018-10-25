CHP Hatay belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP’de yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Parti Meclis’inde belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla birlikte gözler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlere çevrildi. CHP’nin Hatay’dan kimi aday göstereceği de büyük oranda belli oldu. Peki CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte CHP’nin yerel seçim adayları

CHP Parti Meclisi'nin (PM) dünkü toplantısının ardından açıklanan 105 ilçe ve belde belediye başkan adayından sonra partide gözler büyükşehirlere ve il adaylarına çevrildi. Adaylarını kamuoyuyla paylaşmaya başlayan CHP'de özellikle büyükşehir belediye başkan adayları ile bu illerdeki metropol ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı sorusu yanıt arayan konuların başında yer alıyor. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş'ın yerini koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste

2014 Hatay yerel seçim sonuçları

CHP adayı Lütfü Savaş % 41.2

AK Parti adayı Sadullah Ergin % 40.5

MHP adayı Mete Aslan % 15.3