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CHP harekete geçti! “Giderleri belediyelerden karşılayacak”

Kendi medyasını kurmak için harekete geçtiği belirtilen CHP’nin, 31 Mart’ta kazandığı belediyelerden fon sağlayarak giderleri karşılayacağı iddia edildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
CHP harekete geçti! “Giderleri belediyelerden karşılayacak”

Medyanın tekelleştiğini savunarak “özgür basın” çağrıları yapan CHP’nin, kendi TV kanalını kuracağı iddia edildi. Takvim yazarı Zafer Şahin, 31 Mart’ta kazandığı belediyelerden fon sağlayarak yeni medya organı KRT TV’yi yayın hayatına geçirecek olan CHP’nin, söz konusu kurumun başına Tuncay Özkan’ı koyacağını ifade etti.

CHP havuz medyası kuruyor! 'Her ay 10 bin TL istiyoruz'

Şahin’in konuya dair yazısı şu şekilde:

TÜRKİYE'DE medyadan en çok şikayet eden parti CHP...

Medyada en çok haber olan parti yine CHP...

Halk TV ve FOX adeta bu partinin gayri resmi yayın organları... Sayısı giderek artan küçük ölçekli televizyonlar, onlarca gazete ve yüzlerce internet sitesi de CHP'nin propagandasını yapıyor.

Ama CHP yönetimi elinin altındaki bu hatırı sayılır medya gücünü yeterli bulmuyor olmalı ki yeni bir televizyon kanalı açmaya karar verdi.

İşin başında CHP'nin gazeteci kökenli genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan var.

KRT adıyla uydudan yayın yapan televizyon kısa bir süre içinde CHP için yayına başlayacak.

Aslında bu proje 1.5 yıl önce yine gündeme gelmiş ancak Erdoğan Toprak ile Tuncay Özkan arasındaki çekişme nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

31 Mart seçimlerinde Adana, Mersin, Antalya, Ankara gibi büyükşehirlerin CHP'ye geçmesi KRT projesinin yeniden gündeme gelmesini sağladı.

"Ne alakası var belediyeler ile CHP'nin televizyonunun" dediğinizi duyar gibiyim...

Anlatayım... İzmir, Eskişehir ve Aydın'a ilave olarak yukardaki belediyeleri CHP'nin alması yeni TV kanalının finansman sorunu yaşamayacağı anlamına geliyor.

Kurulacak TV kanalının uydu kirası, personel maaşları vs. CHP'li belediyelerden karşılanacak.

Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, geçtiğimiz hafta bir grup CHP'li belediye başkanı ile kapalı kapılar ardından bir görüşme yaptı. Kulislere yansıyanlara göre başkanlardan TV kanalına destek olmaları istendi.

CHP'li ilçe belediyelerinin yıllık 150 bin, büyükşehirlerin ise 500 bin ila 1 milyon lira arasında değişen bir bedeli TV kanalına aktarması talep ediliyor.

Televizyon CHP'nin ama kağıt üzerinde elbette ki bir patronu olacak. O patronun da bir şirketi...

Gelen bilgilere göre şirket de patron da belirlenmiş durumda. O patron kuvvetle muhtemel Ali Fırat Atabaş olacak.

Atabaş, kulislerde Tuncay Özkan'a ait olduğu iddia edilen Güneşim TV'nin resmi evraklardaki sahibi. Aynı zamanda bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirketi daha var.

Bir medya kuruluşunun künyesinde ise yayın koordinatörü olarak ismi geçiyor.

Ankara merkezli bütün bu firmaların adresi aynı.

CHP'li başkanlara yeni TV kanalı için dayatılacak sözleşmede belediyelerin sosyal medya hesaplarını koordine etme teklifi de bulunuyor. Kağıt üzerindeki muhtemel patron Atabaş'ın medya ve bilişim sektörlerindeki firmalarına bakınca ortaya ilginç bir resim çıkıyor.

CHP sadece bir TV kanalı kurmuyor.

Partinin bütün belediyelerinin medya ve tanıtım işleri ile sosyal medyaları tek bir çatı altında toplanıyor. Yani kamunun parasıyla kendi medyasını oluşturuyor CHP.

Ancak ortada bir sorun var... Tuncay Özkan'ın kuruluş çalışmalarına hız verdiği yeni kanal için CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ikna edip etmediği bilinmiyor. Kulislerde CHP liderinin partili belediye başkanlarına "Halk TV'yi destekleyin" talimatı verdiği konuşuluyor.

Eğer bu iddia doğruysa Özkan, yeni kanal için kendi başına yola çıkmış demektir. Bazı MYK üyelerinin bu proje sebebiyle Özkan'a tepkili olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu MYK üyeleri Özkan'ın TV kanalını kullanarak belediyeler ve parti yönetiminde etkinliğini artırmasından çekiniyor.

Yeni TV kanalı projesi CHP'de bir süredir ertelenen parti içi iktidar savaşlarını alevlendirecek gibi görünüyor.

Bayramınız kutlu olsun...

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Eskişehir
  4. Aydın
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Adana
  8. Zafer Şahin
  9. Takvim gazetesi
  10. CHP
  11. Tuncay Özkan

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